Vize haberi sonrası dolar düştü borsa rekor yeniledi!

Ocak ayında 3,9422 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından 7 ay süren bir düşüş trendine giren dolar kuru, küresel piyasalarda artan dolar talebi ile eylül ve ekimi yükselişle tamamlamıştı.

ABD ile yaşanan vize krizi, jeopolitik riskler ve enflasyon oranının beklenenin üzerine çıkmasının ardından kasım ayının ilk haftasında da yükseliş eğiliminde hareket eden dolar son işlem gününde 3,89'un üzerini test etti.



Dolar/TL bugün Merkez Bankası'nın (TCMB) TL likiditesini sıkılaştıracak yönde rezerv opsiyon ve reeskont kredilerine yönelik attığı adımlar ardından yeniden düşüşe geçti.

TCMB, reeskont kredilerinin geri ödeme koşulları ve rezerv opsiyon mekanizması çerçevesinde attığı adımlarla döviz piyasalarındaki oynaklığı azalttı. TCMB, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin geri ödemelerinin TL cinsinden yapılabilmesine imkan sağlarken, ikinci önlemle ise rezerv opsiyon mekanizması kapsamında döviz imkanına ilişkin üst sınır ile dilim aralıklarını düşürdü.

MERKEZ MÜDAHALE ETTİ

Merkez Bankası'nın reeskont kredilerinin geri ödeme koşulları ve rezerv opsiyon mekanizması çerçevesinde attığı adımların, döviz piyasalarına yaklaşık 6,4 milyar dolar büyüklüğünde etki yapması bekleniyor.

Dolar grafiği bu önlemin ardından aşağı trendle 3.86 civarına geriledi.

Açıklamalar öncesinde 3.8815 seviyesinde olan dolar/TL, adımların ardından 3.8585'e kadar geriledi.

VİZE KARARI SONRASI...

17:30 sularında Türkiye'deki ABD Büyükelçiliği'nin vize işlemlerine kısıtlı bir biçimde devam edeceği haberlerini üzerine dolar/TL kuru yeniden hareketlendi.

Piyasalar gelişmeye olumlu tepki verirken dolar yeniden 3.85'in altına indi. Kapanış öncesinde, 17:50 itibarıyla dolar yüzde 1.3 değer kaybıyla 3.8376 liradan el değiştiriyor.