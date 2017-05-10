Barcelona'ya bir Türk daha!

Yaz transfer sezonu yaklaşırken takımlar da gelecek sezon transfer planlarını şimdiden yapmaya başladı... İşte gerçekleşmesi muhtemel transferler: (Hürriyet)
Alexandre Lacazette (Lyon)
İsteyen kulüpler: Barcelona, Arsenal
Sezon başı Bilic'in istediği West Ham'ın teklifinin geri çevrildiği Lyon kulübü tarafından açıklanmıştı.
Antoine Griezmann (Atletico Madrid)
İsteyen kulüpler: Manchester United, Arsenal
Lionel Messi (Barcelona)
İsteyen kulüpler: Manchester City
Pierre Emerick Aubameyang (Dortmund)
İsteyen kulüpler: Manchester City, Real Madrid
Dele Alli (Tottenham)