Barcelona'ya bir Türk daha!

Giriş Tarihi: 10.05.2017 11:30 Güncelleme Tarihi: 10.05.2017 11:33
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Barcelona'ya bir Türk daha!
Barcelona'ya bir Türk daha!

Yaz transfer sezonu yaklaşırken takımlar da gelecek sezon transfer planlarını şimdiden yapmaya başladı... İşte gerçekleşmesi muhtemel transferler: (Hürriyet)

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Barcelona'ya bir Türk daha!
Barcelona'ya bir Türk daha!

Alexandre Lacazette (Lyon)

İsteyen kulüpler: Barcelona, Arsenal

Sezon başı Bilic'in istediği West Ham'ın teklifinin geri çevrildiği Lyon kulübü tarafından açıklanmıştı.

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Barcelona'ya bir Türk daha!
Barcelona'ya bir Türk daha!

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

İsteyen kulüpler: Manchester United, Arsenal

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Barcelona'ya bir Türk daha!
Barcelona'ya bir Türk daha!

Lionel Messi (Barcelona)

İsteyen kulüpler: Manchester City

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Barcelona'ya bir Türk daha!
Barcelona'ya bir Türk daha!

Pierre Emerick Aubameyang (Dortmund)

İsteyen kulüpler: Manchester City, Real Madrid

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Barcelona'ya bir Türk daha!
Barcelona'ya bir Türk daha!

Dele Alli (Tottenham)

İsteyen kulüpler: Manchester City