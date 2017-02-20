Bruma'nın derdi belli oldu

ANA SAYFA
SPOR
FUTBOL
Advocaat'tan ayrılık sözleri
Advocaat'ın yerine Galatasaray'ın eski hocası!
Volkan Demirel'e sözleşme şoku
BASKETBOL
Rekorların maçı Batı’nın
Kadıköy boş, Ataşehir dolu!
Pınar Karşıyaka tur peşinde
TÜM SPORLAR
Fenerbahçe, Beşiktaş’ı devirip liderliğe yükseldi
Filede derbi Aslan’ın
Çağla Büyükakçay ilk turda elendi
TRANSFER
Advocaat'tan ayrılık sözleri
Arda Turan'ın yeni hocası...
Umut Bulut'tan Galatasaray'ı şoke eden karar!
SPOR MAGAZİN
Asena Atalay şimdi de Caner Erkin'in mal varlığının yarısını istedi!
Dusco Tosic’ten eşi Jelena Karleusa'ya servetlik hediye
Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya romantik sürpriz
YAZARLAR
TÜM SPOR HABERLERİ
MAGAZİN
GÜNAYDIN
Hadise'den Hakan Sabancı'ya: Ölürüm sana
Hakan Akkaya arabasını valeye verdi hasarlı olarak geri aldı
Yenge pençelerini gösterdi
ABD’li diva Aşık Veysel’in eserini seslendirecek
TÜM GÜNAYDIN HABERLERİ
GÜNDEM
Müftülük personeline FETÖ operasyonu
Ömer Halisdemir'i şehit eden hainler bugün hakim karşısında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasının ikinci duruşması başladı
Kuzey Irak'ta 10 hedef imha edildi
TÜM GÜNDEM HABERLERİ
EKONOMİ
İstanbul'da lüks taksi devri!
Erken emeklilikte son durum ve gelişmeler 2017! - Emeklilikte yaşa takılanlar için beklenen müjde geldi mi?
Dolar kaç tl oldu? (21.02.2017)
Milyonların beklediği tasarı Meclis'te!
TÜM EKONOMİ HABERLERİ
YAŞAM
Meteoroloji verilerine göre yurtta 5 günlük hava durumu
Şizofreni hastası genç kızı kaçırıp tecavüz ettiler!
Damperi açık seyreden TIR faciaya yolaçtı: 2 ölü
Şaşırtan dilenciler
TÜM YAŞAM HABERLERİ
DÜNYA
Şaşırtan dilenciler
Avustralya'da uçak düştü: 5 ölü
Ukrayna'da yangınlarda 67 kişi öldü
Avustralya'da AVM'nin üzerine uçak düştü
TÜM DÜNYA HABERLERİ
YAZARLAR
GALERİ
Ünlüler ve otomobilleri
Kahraman Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davası
Cumhurbaşkanlığı Sistemi hakkında 20 yalan 20 gerçek
İşte piyasadaki en iyi oyun bilgisayarları
TÜM GALERİLER
SABAH TV
HABER
Cem Küçük’ün evine silahlı saldırı
İşte Türkiye'yi uçuracak Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Gazeteci Cem Küçük’ün evine silahlı saldırı
SPOR
Yeşil sahalarda görülmemiş olay: Antrenör futbolcuya faul yaptı!
Aziz Yıldırım’dan Beşiktaş’a sert sözler
Yozgat’ta amatör lig maçında kavga çıktı
SAĞLIK
Canan Karatay'ın bal hakkındaki tespitlerine arıcılardan tepki
Nefes alamadığınızın farkında değilsiniz!
Göğüsleriniz Yük Olmasın (meme küçültme)
KOMİK
Gençlerin görülmemiş 'Tabur vur' adlı oyunu kamerada!
Bebeklerin güldüren emzik kapma mücadelesi
Genç kızlardan müthiş fare tuzağı!
TÜM VİDEOLAR
ZİRAAT TÜRKİYE
KUPASI
Haber
Gündem
Seçim
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
İndeks
Sitene Ekle
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Piyasalar
Borsa
Emlak
İşte İnsan
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Hayatın İçinden
Yaşam
Sağlık
Teknoloji
Turizm
Memur
Çevre
Kadın
Moda
Otomobil
Eğitim
Sınav Merkezi
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Ramazan
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Sinema
Medya
Astroloji
Oyun
Bulmaca
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kırgın Çiçekler
Yeter
Aile İşi
Eve Dönüş
Evli ve Öfkeli
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Bölgeler
Ankara Başkent
Egeli Sabah
Akdeniz
Güney
Marmara
Karadeniz - Doğu Anadolu
Kayseri
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYAT DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
HABER PLUS
TÜMÜ
GÜNDEM
MAGAZİN
SPOR
YAŞAM
DÜNYA
TEKNOLOJİ
SAĞLIK
KÜLTÜR SANAT
EKONOMİ
OTOMOBİL
Bruma'nın derdi belli oldu
Giriş Tarihi:
20.02.2017 14:39
Güncelleme Tarihi:
20.02.2017 14:40
1
10
Bruma'nın derdi belli oldu
facebook
twitter
gplus
pinterest
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi
Bruma
krizi ile karşı karşıya.
Bir sonraki fotohaber için
5 sn
kaldı
Sabri Sarıoğlu'nun trivelası sosyal medyayı salladı