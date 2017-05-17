Sharapova'nın zor anları!

Giriş Tarihi: 17.05.2017 11:35 Güncelleme Tarihi: 17.05.2017 11:37
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Sharapova'nın zor anları!
Sharapova'nın zor anları!

Roma Açık Tenis Turnuvası'ndaki 2. tur maçlarında büyük sürprizler yaşandı.

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Sharapova'nın zor anları!
Sharapova'nın zor anları!

Başkentte Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda oynanan, erkeklerde 4 milyon 507 bin 375 bin avro, kadınlarda 3 milyon 76 bin 495 dolar ödüllü turnuvaya ikinci tur maçlarıyla devam edildi.

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Sharapova'nın zor anları!
Sharapova'nın zor anları!

Yıldız raketlerin peş peşe sahaya çıktığı Roma Açık'ın ikinci gününde büyük sürpriz yaşandı.

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Sharapova'nın zor anları!
Sharapova'nın zor anları!

Dünya 1 numarası Büyük Britanyalı raket Andy Murray, ev sahibi ülkeden Fabio Fognini'ye 1 saat 34 dakika süren maçta 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek, geçen yıl şampiyon olduğu turnuvaya bu yıl ilk maçına çıktığı ikinci turdan veda etti.

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Sharapova'nın zor anları!
Sharapova'nın zor anları!

Fognini de adını 3. tura yazdırdı.

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Sharapova'nın zor anları!
Sharapova'nın zor anları!

Dünya 2 numarası Sırp raket Novak Djokovic de Büyük Britanya'dan Aljaz Bedene'yi 7-6(2) ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek, bir üst tura yükseldi.