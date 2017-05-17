Sharapova'nın zor anları!

Roma Açık Tenis Turnuvası'ndaki 2. tur maçlarında büyük sürprizler yaşandı.
Başkentte Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda oynanan, erkeklerde 4 milyon 507 bin 375 bin avro, kadınlarda 3 milyon 76 bin 495 dolar ödüllü turnuvaya ikinci tur maçlarıyla devam edildi.
Yıldız raketlerin peş peşe sahaya çıktığı Roma Açık'ın ikinci gününde büyük sürpriz yaşandı.
Dünya 1 numarası Büyük Britanyalı raket Andy Murray, ev sahibi ülkeden Fabio Fognini'ye 1 saat 34 dakika süren maçta 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek, geçen yıl şampiyon olduğu turnuvaya bu yıl ilk maçına çıktığı ikinci turdan veda etti.
Fognini de adını 3. tura yazdırdı.
Dünya 2 numarası Sırp raket Novak Djokovic de Büyük Britanya'dan Aljaz Bedene'yi 7-6(2) ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek, bir üst tura yükseldi.