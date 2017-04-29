Talisca transferinde flaş gelişme!

Kara Kartal'a sezon başında Benfica'dan kiralık olarak kazandırılan Anderson Talisca, Siyah-Beyazlı formayla ortaya koyduğu başarılı performansla yıldızını parlatmıştı.
23 yaşındaki futbolcu için Manchester United'ın devreye girdiği öne sürülmüştü.
Benfica'dan 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla 2 seneliğine kiralanan ancak ek olarak sözleşmesinde, 'Bu teklif başka takımdan gelirse Benfica'nın satma hakkı var' maddesi sebebiyle ortaya atılan Talisca'nın Ada yolunu tutabileceği iddiası gerçek çıkmadı.
Sambacı'nın, İngiltere Futbol Federasyonu'nun uyguladığı, 'Yabancı futbolcu kotası'na takıldığı öğrenildi.
Premier Lig'de uygulanan kural sebebiyle yabancı futbolcular, ülke milli takımlarında yer almak zorunda.
Ancak bu durum bile transfer için yeterli olmuyor.