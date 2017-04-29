Talisca transferinde flaş gelişme!

Giriş Tarihi: 29.04.2017 09:58 Güncelleme Tarihi: 29.04.2017 10:01
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Talisca transferinde flaş gelişme!
Talisca transferinde flaş gelişme!

Kara Kartal'a sezon başında Benfica'dan kiralık olarak kazandırılan Anderson Talisca, Siyah-Beyazlı formayla ortaya koyduğu başarılı performansla yıldızını parlatmıştı.

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Talisca transferinde flaş gelişme!
Talisca transferinde flaş gelişme!

23 yaşındaki futbolcu için Manchester United'ın devreye girdiği öne sürülmüştü.

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Talisca transferinde flaş gelişme!
Talisca transferinde flaş gelişme!

Benfica'dan 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla 2 seneliğine kiralanan ancak ek olarak sözleşmesinde, 'Bu teklif başka takımdan gelirse Benfica'nın satma hakkı var' maddesi sebebiyle ortaya atılan Talisca'nın Ada yolunu tutabileceği iddiası gerçek çıkmadı.

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Talisca transferinde flaş gelişme!
Talisca transferinde flaş gelişme!

Sambacı'nın, İngiltere Futbol Federasyonu'nun uyguladığı, 'Yabancı futbolcu kotası'na takıldığı öğrenildi.

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Talisca transferinde flaş gelişme!
Talisca transferinde flaş gelişme!

Premier Lig'de uygulanan kural sebebiyle yabancı futbolcular, ülke milli takımlarında yer almak zorunda.

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Talisca transferinde flaş gelişme!
Talisca transferinde flaş gelişme!

Ancak bu durum bile transfer için yeterli olmuyor.