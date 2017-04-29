Talisca transferinde flaş gelişme!

Benfica'dan 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla 2 seneliğine kiralanan ancak ek olarak sözleşmesinde, 'Bu teklif başka takımdan gelirse Benfica'nın satma hakkı var' maddesi sebebiyle ortaya atılan Talisca'nın Ada yolunu tutabileceği iddiası gerçek çıkmadı.