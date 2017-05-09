Talisca'nın alacağı ceza...

Hukuk Müşavirliği, Volkan Demirel'in büyük tepkisini çeken ve maçtan sonra da iki futbolcu arasında gerilim yaşanmasına neden olan "parmak hareketini" sportmenliğe aykırı bulursa, Talisca bugün tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilecek.