Talisca'nın alacağı ceza...

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel'e orta parmak hareketi yapan Anderson Talisca başını derde soktu... (Milliyet)
Maçın 27. dakikasındaki bir pozisyonun ardından Volkan'a orta parmağını gösteren Brezilyalı oyuncunun bu hakereti hakem Fırat Aydınus ve yardımcıları tarafından görülmediği ve cezalandırılmadığı için Talisca hakkındaki kararı TFF Hukuk Müşavirliği verecek.
Hakemin saha içinde cezalandırmadığı bir olayı temsilcilerin de rapor etmediğine dikkat çeken yetkililer, Hukuk Müşavirliği'nin maç görüntülerini değerlendireceğini bildirdi.
Hukuk Müşavirliği, Volkan Demirel'in büyük tepkisini çeken ve maçtan sonra da iki futbolcu arasında gerilim yaşanmasına neden olan "parmak hareketini" sportmenliğe aykırı bulursa, Talisca bugün tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilecek.
Bu durumda Disiplin Talimatı'nın "Sportmenliğe aykırı hareket" başlıklı 36. maddesine göre Talisca'nın 1 ile 3 maç arası ceza alması gündeme gelecek.
Hukuk Müşavirliği maçtan sonra Volkan Demirel ve Talisca arasında yaşanan, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile kaleci antrenörü Mehmet Kulaksızoğlu'nun da dahil olduğu görüntüleri de inceleyecek.