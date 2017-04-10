Adliyede saç saça baş başa kavga

Antalya Adliyesinde görülen bir cinsel istismar davasının ardından, aralarında kadınların da bulunduğu sanık yakınları, mağdur çocuğun babasına ve ailesine saldırdı. Bahçedeki kavgada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kimse birbirinden şikayetçi olmadı.
Erdoğan ÖZTÜRK / SABAH
Antalya Adliyesi'nin bahçesinde duruşmadan çıkan iki grup birbirine girdi. Edinilen bilgiye göre 3'üncü Ağır ceza Mahkemesi'nde görülen cinsel istismar davasından çıkan tutuklu sanık Zafer Y'nin yakınlarından oluşan ve içlerinde kadınların da olduğu 7-8 kişilik grup; 9 yaşındaki mağdur çocuğun yakınlarına saldırdı. Saldırıda istimara uğrayan kızın babası O.C ile Altan isminde ve ismi alınamayan 3 kişi daha çeşitli yerlerinden yaralandı. O.C'nin 5 ay önce meydana gelen olayın ardından Konyaaltı İlçesi Uncalı Mahallesi'ndeki evini boşaltıp başka bir semte taşındığı öğrenildi. Tutuklu sanığın 5 aydır tutuklu yargılandığı bildirildi.
KADINLAR ERKEĞİ DÖVDÜ
Saç saça baş başa birbirlerine giren iki grup adliye bahçesinde dakikalarca kavga etti. Kadınların 'Altan' adındaki bir erkeği araya alıp yumruk yumruğa darp etmesi dikkat çekti. Resmi polislerin yetersiz kaldığı kavgaya takviye ekip çağrıldı. Polisler kavgayı güçlüklü önledi. Gazetecilerin olayı fotoğrafladığını gören kavgacılar yatıştıktan sonra birbirlerinden davacı ve şikayetçi olmadan adliye önünden hızla uzaklaştı.