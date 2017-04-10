Adliyede saç saça baş başa kavga

Antalya Adliyesi'nin bahçesinde duruşmadan çıkan iki grup birbirine girdi. Edinilen bilgiye göre 3'üncü Ağır ceza Mahkemesi'nde görülen cinsel istismar davasından çıkan tutuklu sanık Zafer Y'nin yakınlarından oluşan ve içlerinde kadınların da olduğu 7-8 kişilik grup; 9 yaşındaki mağdur çocuğun yakınlarına saldırdı. Saldırıda istimara uğrayan kızın babası O.C ile Altan isminde ve ismi alınamayan 3 kişi daha çeşitli yerlerinden yaralandı. O.C'nin 5 ay önce meydana gelen olayın ardından Konyaaltı İlçesi Uncalı Mahallesi'ndeki evini boşaltıp başka bir semte taşındığı öğrenildi. Tutuklu sanığın 5 aydır tutuklu yargılandığı bildirildi.