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Fuhuş evlerine yapılan baskında yakalandılar

Giriş Tarihi: 11.08.2017 10:26 Güncelleme Tarihi: 11.08.2017 10:27
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Fuhuş evlerine yapılan baskında yakalandılar
Fuhuş evlerine yapılan baskında yakalandılar

Konya'da fuhuş yapıldığı tespit edilen iki ayrı eve yapılan baskında yabancı uyruklu 5 kadın gözaltına alındı.

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Fuhuş evlerine yapılan baskında yakalandılar
Fuhuş evlerine yapılan baskında yakalandılar

Ülkelerinde hemşire ve öğretmen oldukları belirlenen yabancı uyruklu kadınlar polisteki işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Fuhuş evlerine yapılan baskında yakalandılar
Fuhuş evlerine yapılan baskında yakalandılar

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri merkez Selçuklu ilçesi Bosnahersek Mahallesi'nde bulunan iki ayrı evde fuhuş yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine polis, evleri fiziki takibe aldı. Yapılan teknik takip sonucu söz konusu evlerde yabancı uyruklu kadınların kaldığı ve fuhuş yapıldığı tespit edildi. Polis, gece saatlerinde her iki evde operasyon düzenledi. Yapılan baskında Özbekistan vatandaşları Kunduz S. (36), Kunduzkhon B. (33) ile Kırgızistan vatandaşları Nurgul S. (31), Makhavat O. (34) ve Shakhnazakhan A. (28) gözaltına alındı.

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Fuhuş evlerine yapılan baskında yakalandılar
Fuhuş evlerine yapılan baskında yakalandılar

ÜLKELERİNDE ÖĞRETMEN VE HEMŞİRE OLAN VAR

Kadınların arasında ülkelerinde hemşire ve öğretmen oldukları öğrenildi. Ayrıca Konya eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar, polisteki işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Fuhuş evlerine yapılan baskında yakalandılar
Fuhuş evlerine yapılan baskında yakalandılar
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Fuhuş evlerine yapılan baskında yakalandılar
Fuhuş evlerine yapılan baskında yakalandılar