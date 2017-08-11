Fuhuş evlerine yapılan baskında yakalandılar

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri merkez Selçuklu ilçesi Bosnahersek Mahallesi'nde bulunan iki ayrı evde fuhuş yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine polis, evleri fiziki takibe aldı. Yapılan teknik takip sonucu söz konusu evlerde yabancı uyruklu kadınların kaldığı ve fuhuş yapıldığı tespit edildi. Polis, gece saatlerinde her iki evde operasyon düzenledi. Yapılan baskında Özbekistan vatandaşları Kunduz S. (36), Kunduzkhon B. (33) ile Kırgızistan vatandaşları Nurgul S. (31), Makhavat O. (34) ve Shakhnazakhan A. (28) gözaltına alındı.