İstanbul'da yol çöktü

Üsküdar'da Çamlıca Tepesine çıkan Büyük Çamlıca Caddesi üzerindeki yolda bir göçük meydana geldi. Bu sırada yol kenarında park halinde bulunan bir otomobil ise göçüğün içine düştü. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından göçüğün olduğu bölgeye tedbir amaçlı polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yolu tamamen trafiğe kaparak çalışma başlattı.