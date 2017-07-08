İstanbul’daki Suriyeliler kart dağıttı

"SURİYELİLERE KARŞI TÜRK KARDEŞLERİMİZİ TAHRİK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Suriyelilere sağduyu çağrısında bulunan Suriyeli Astronot Muhammed Ahmed Faris, "Bizler elimizde kağıt üzerinde bir kalp taşıyoruz. Çünkü kendi kalplerimiz gösteremiyoruz. Bu bir simgedir, bu bizim kalplerimiz simgeliyor. Bizi en içten güzel dilekleriyle karışlayan Türk kardeşlerimize bir sevgi ve saygı simgesidir. Biz şimdi su dağıtacağız. Bu Türk kardeşlerimize sevgimizin bir işaretidir. Biz buradan bütün dünyaya şunu söylemek istiyoruz. Biz burada kardeşlerimizin arasındayız. Türkler bize evlatları gibi sahip çıktı. Türkiye'de geçici bir propaganda var. Suriyelilere karşı Türk kardeşlerimizi tahrik etmeye çalışıyorlar. Ama biz bu propagandaya aldırmıyoruz. Biz sevgimizde ve ilişkimizde Türk kardeşlerimizle bakiyiz. Ankara ve Gaziantep'te yaşanan olaylar geçicidir ve bu ilişkiye zarar vermez" dedi.