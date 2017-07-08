İstanbul’daki Suriyeliler kart dağıttı

"ELİMİZDE BELGELERLE SABİT OLAN BİLGİLERE GÖRE, TÜRKİYE'DE ESAD'IN AJANLARI VAR"
Astronot Faris'in konuşmasından sonra açıklamalarda bulunan Suriye Dernekler Platformu Başkan Yardımcısı Basel Hilam ise, "Bizim elimizde belgelerle sabit olan bilgiler var. Esad'ın eğitilmiş ve bekletilmiş ajanları var. Esad'ın menfaati Türkiye ile ve Türk düşmanlarıyla kesiştiği noktada Esad kendi ajanlarını harekete geçiriyor. Amacı Türk halkını Suriye halkına karşı kışkırtmak ve aralarındaki kardeşlik bağlarını bozmak için uğraşıyor. Temeldeki hedefi ise Suriyelilere tek ev sahipliği yapan ve tek yuva sunan ülkeye zarar vermek istiyor" diye konuştu.