Kazıda cesedi bulunan Rus komutanın kim olduğu araştırılıyor

Karagöl Mahallesi'ndeki bir inşaata alanında iş makinesi ile başlatılan temel kazısı sırasında üzerinde üzerinde haç işareti olan bir tabuta rastlandı. İhbar üzerine sevk edilen polis, kazı alanı etrafında güvenlik önlemleri aldı ve Kars Müze Müdürlüğünden gelen uzmanlar sahada inceleme başlattı. Olayın ardından da Rus generale ait olduğu iddia edilen ceset ile ilgili ise çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ancak Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Levent Küçük, Rus haber ajansı Sputnik'in general Josip Gurko haberinin doğruluk taşımadığını, nedeninin ise Gurko'nun Rus ordusunun Balkan cephesinde savaşmış bir asker olduğunu iddia etti.