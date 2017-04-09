Hurdaya dönen lüks otomobiller

2002 yılında üretimine başlanan Ferrari Enzo'dan sadece 400 tane üretildi. Dönemin fiyatına göre 650 bin dolarlık fiyat etiketine sahip olan araç öyle bir kaza yaptı ki ortadan 2 parçaya bölündü.
Kaza sonrası bu hale gelen otomobil yeniden tasarlanarak açık arttırmada 1.7 milyon dolara alıcı buldu. İşte hurdaya dönen Ferrari'nin inanılmaz değişimi...
Tüm parçaları değiştirilen Ferrari Enzo'nun, küllerinden yeniden doğduğu o hali.
İşte içinizi cız ettirecek süper lüks otomobillerin kaza sonrası fotoğrafları...
Ferrari