Hurdaya dönen lüks otomobiller

Güncelleme Tarihi: 09.04.2017 08:00
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Hurdaya dönen lüks otomobiller
Hurdaya dönen lüks otomobiller

2002 yılında üretimine başlanan Ferrari Enzo'dan sadece 400 tane üretildi. Dönemin fiyatına göre 650 bin dolarlık fiyat etiketine sahip olan araç öyle bir kaza yaptı ki ortadan 2 parçaya bölündü.

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Hurdaya dönen lüks otomobiller
Hurdaya dönen lüks otomobiller

Kaza sonrası bu hale gelen otomobil yeniden tasarlanarak açık arttırmada 1.7 milyon dolara alıcı buldu. İşte hurdaya dönen Ferrari'nin inanılmaz değişimi...

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Hurdaya dönen lüks otomobiller
Hurdaya dönen lüks otomobiller

Tüm parçaları değiştirilen Ferrari Enzo'nun, küllerinden yeniden doğduğu o hali.

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Hurdaya dönen lüks otomobiller
Hurdaya dönen lüks otomobiller

İşte içinizi cız ettirecek süper lüks otomobillerin kaza sonrası fotoğrafları...

Ferrari

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Hurdaya dönen lüks otomobiller
Hurdaya dönen lüks otomobiller