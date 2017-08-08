Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de markete girdi, alışveriş yaptı

Market sahibi Selim Büyük, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha öncede iki kez dükkanına geldiğini belirterek, "Çocuklara çikolata aldı, ikram etti. Çok güzel bir anı oldu. kendisini sürekli bekliyoruz" dedi.

