Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de markete girdi, alışveriş yaptı
Giriş Tarihi: 08.08.2017
23:51
Güncelleme Tarihi: 08.08.2017
23:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de markete girdi, alışveriş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de markete girdi, alışveriş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de markete girdi, alışveriş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de markete girdi, alışveriş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de markete girdi, alışveriş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de markete girdi, alışveriş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de markete girdi, alışveriş yaptı