Alçak saldırıları PKK üstlendi

Reuters, terör örgütü PKK'nın dün Artvin'de CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna yönelik saldırı ile Cizre'de bu sabah 11 polisin şehit olduğu, 75'i polis 78 kişinin yaralandığı intihar saldırısını üstlendiğini duyurdu.

Reuters, terör örgütü PKK'nın CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna yönelik saldırı ileCizre'deki hain bombalı saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Öte yandan Artvin'in Şavşat İlçesi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen ve er Fatih Çaybaşı'nın şehitolduğu silahlı saldırı olayının tanığı köylüler yaşananları anlattı. Yanıklı Köyü sakinlerinden Faruk Köse, olay sırasında önce 5 el silah sesi duyduklarını, ardından da üzerlerine doğru hızla gelen askeri aracı gördüklerini belirterek, "Askeri araç yol kenarında park halindeki araçlara çarparak devrildi. Aracın altında kalan askeri çıkardık ve ambulansa taşıdık" dedi. Bölgede bir süre önce köylülerden teröristleri görenler olduğunu anlatan Köse, "Teröristlerin görüldüğü duyumları vardı. Bazı köylerde görenler olmuş. Ama bulunamadılar. Artvin'de böyle bir olay ilk kez oldu. Umarız bir daha olmaz" diye konuştu. Selahattin Köse'de, "Silah seslerini duyduk. Sonra askeri araç devrildi. Köyümüzün kırsalında görüldükleri yönünde duyumlar vardı. Jandarma aradı ama bulamadı. Dün de bu olay yaşandı" derken, yöre sakinlerinden Turgut Atasoy ise, "PKK'lı teröristlerin bu bölgede barınma şansı yok.Halk askerden yanadır. Burada zemin bulamayacaklar" ifadelerini kullandı.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Bu arada, olayın yaşandığı Yanıklı köyü Soğuksu mevkisinde durumundan şüphelenilen ve saldırı olayı ile bağlantısı olduğun sanılan bir kişi gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan kişinin Şavşat Jandarma Komutanlığı'nda sorguda olduğu öğrenildi.

BÖLGEDE OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Saldırı olayının yaşandığı Yanıklı Köyü ve kırsalında PKK'lı teröristleri bulabilmek için başlatılan operasyon sürüyor. Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan bölgeye gelen özel birliklere eşlik eden Polis Özel Harekat ekipleri arazide arama tarama faaliyetlerine devam ediyor. Şavşat-Ardanuç karayolunda ise zırhlı askeri ve polis araçları güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Bu arada dün çatışmanın yaşandığı Şavşat Ardanuç karayolu üzerimde çok sayıda boş kovan bulunduğu gözlendi.

7-8 KİŞİLİK TERÖRİST GRUBU OLDUĞU SANILIYOR

Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre kendilerine, 'Karadeniz Açılım Grubu' adını veren 7-8 kişilik PKK'lı terörist grubu, Ardahan-Göle kırsalı üzerinden 1.5-2 ay önce Şavşat'a geldi. Geçen ay bölgede bir aracı durdurarak kaçıran grup, Yanıklı Köyü ve Eski Kale Köyü civarında köylüler tarafından görüldü. Jandarmaya yapılan ihbar üzerine bölgede arama tarama çalışması yapan güvenlik güçleri teröristlerin izine rastlamadı. İddiaya göre, 'Sansasyonel eylem yapın' talimatı aldığı öne sürülen grup bir hafta önce saldırının yaşandığı Yanıklı köyü civarında ikinci kez görüldü. Bölgede saldırı amaçlı keşif yaptıkları sanılan grubun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna yönelik dünkü saldırıyı gerçekleştirdiği sanılıyor.

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