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Başbakan 'a yoğun ilgi

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 26.8.2016 15:38
Başbakan Yıldırım'a yoğun ilgi
Başbakan Yıldırım'a yoğun ilgi

Başbakan , Cuma namazını 'taki Sinan Paşa Camii'nde kıldı. Vatandaşlar namaz sonrası camiden çıkan Başbakan 'a sevgi gösterisinde bulunurken Yıldırım da vatandaşların yanına giderek onlarla tokalaştı.

Başbakan , ezanın okunmasına kısa bir süre kala Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nden yürüyerek 'taki Sinan Paşa Camii'ne geldi. Bu sırada polis, yürüyüş güzergahında yoğun güvenlik önlemleri aldı. Cuma namazını kılan , çıkışta kendisini bekleyen kalabalık bir grup tarafından alkışlarıyla karşılaştı. Binali Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların yanına giderek onlarla tek tek tokalaştı.

Başbakan Yıldırım, camiden makam aracına binerek ayrılırken bazı vatandaşların "Allah sizleri korusun", "Allah Yardımcınız olsun" şeklindeki sözleri duyuldu.

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