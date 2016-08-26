Başbakan Yıldırım'a yoğun ilgi

Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazını Beşiktaş'taki Sinan Paşa Camii'nde kıldı. Vatandaşlar namaz sonrası camiden çıkan Başbakan Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulunurken Yıldırım da vatandaşların yanına giderek onlarla tokalaştı.

Başbakan Binali Yıldırım, ezanın okunmasına kısa bir süre kala Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nden yürüyerek Beşiktaş'taki Sinan Paşa Camii'ne geldi. Bu sırada polis, yürüyüş güzergahında yoğun güvenlik önlemleri aldı. Cuma namazını kılan Yıldırım, çıkışta kendisini bekleyen kalabalık bir grup tarafından alkışlarıyla karşılaştı. Binali Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların yanına giderek onlarla tek tek tokalaştı.

Başbakan Yıldırım, camiden makam aracına binerek ayrılırken bazı vatandaşların "Allah sizleri korusun", "Allah Yardımcınız olsun" şeklindeki sözleri duyuldu.

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