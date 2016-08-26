Çatı katında, para dolu çantalarla yakalandı

Gediz Üniversitesi kurucularından Ege Plastik Ambalaj'ın sahibi Mustafa Akçay, 2 çantaya doldurduğu 224 bin lira ile çatıdan kaçmak isterken polis tarafından yakalandı.

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, kapatılan Gediz Üniversitesi'nin kurucuları ve akademisyenleri gözaltına alındı. Gediz Üniversitesi kurucularından Ege Plastik Ambalaj'ın sahibi Mustafa Akçay, 2 çantaya doldurduğu 224 bin lira ile çatıdan kaçmak isterken polis tarafından yakalandı. Operasyonda eski İzmir valisi Mustafa Cahit Kıraç ve Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi eski başkanı Recep Gültekin de gözaltına alındı.

KAÇMAYA HAZIRLANIRKEN YAKALANDI

FETÖ darbe girişiminden sonra kanun hükmünde kararname ile kapatılan İzmir'deki Gediz Üniversitesi'ne yönelik operasyonda adı gözaltına alınacaklar arasında bulunan plastik firması sahibi Mustafa Akçay evinde yakalandı. Kaçma hazırlığı yaptığı belirtilen Mustafa Akçay içinde 224 bin lira bulunan iki çantayla çatı katında yakalandı.

Gözaltına alınan Mustafa Akçay, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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