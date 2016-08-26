Cerablus’ta son dakika gelişmesi! Bir sonraki hedef Mare

Türkiye'nin Suriye'de başlattığı sınır ötesi operasyon kapsamında Suriye'nin Cerablus kentine giren Sultan Murad Tugayları adlı grubun komutanı Albay Ahmed Osman, batıya doğru ilerleyecekleri bir sonraki aşamanın, birkaç hafta veya ay sürebileceğini söyledi. Osman, "Şu anda öncelik Cerablus'tan al-Rai yönüne ilerleyerek Marea'ya ulaşmak" dedi.

Suriye'de Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a karşı 2011 yılında başlayan protestoların ardından 2012'de ordudan ayrılan 49 yaşındaki Osman, Reuters ile söyleşisinde Suriyeli Kürtlerle çatışmak istemediklerini, ancak gerekirse çatışacaklarını söyledi.

IŞİD'i sınırından temizlemek ve Suriye içinde IŞİD'den doğan boşluğun PYD ya da YPG'nin kontrolüne girmesine engel olmak için Türkiye'nin başlattığı sınır ötesi harekat kapsamında Sultan Murad Tugayları'nın da aralarında bulunduğu Suriyeli silahlı muhalif gruplar Çarşamba günü Türkiye'den Cerablus'a girdi ve çevresindeki köyleri ele geçirdi.

HEDEF MARE'YE ULAŞMAK

Osman Reuters ile Cerablus'tan telefonla yaptığı söyleşide, öncelikli olarak Cerablus'un yaklaşık 70 kilometre güneybatısında, IŞİD ile cephe hattında bulunan Marea kentine ilerleyeceklerini söyledi.

"Güneye ilerlemeden önce bu bölgeyi temizlemek istiyoruz" diyen Osman, aksi halde İD'nin karşı taarruzuyla karşılaşacaklarını ifade etti. Osman, "Şu anda öncelik Cerablus'tan al-Rai yönüne ilerleyerek Marea'ya ulaşmak" dedi.

Cerablus ile Marea arasında kurtarılması gereken onlarca köy olduğunu ifade eden Osman, "Cerablus ile Marea arasındaki bu köyleri kurtarmak için muharebelerin özelliğine göre haftalar, belki de aylarca süre gerekiyor" dedi.