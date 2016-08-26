Cizre'de polis kontrol noktasına terör saldırısı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis kontrol noktasına PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi, saldırıda 11 polis şehit oldu, 78 kişi de yaralandı.

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde bu sabah PKK'lı teröristleri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şubesi binalarına yönelik bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 11 polis şehit oldu, 3'ü sivil ve 75'i polis memuru olmak üzere toplam 78 kişi yaralandı.

Cizre'nin Konak Mahallesi'nde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binalarının bulunduğu sokağa bu sabah saat 07.00 sıralarında bomba yüklü araçla gelen PKK'lı teröristlere polis noktasında müdahale edildi ve çatışma çıktı. Teröristler emniyet binalarına yaklaşık 50 metre uzaklıktaki polis kontrol noktasını aşamayınca bomba yüklü aracı burada infilak ettirdi.

Kulakları sağır eden ve deprem etkisi yaratan patlamayla birlikte Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasının ön cephesi tamamen çökerken, yan tarafta polislerin kaldığı bölümler yıkıldı, malzeme deposu alev aldı. Olay yerine takviye polis ekipleri TOMA'lar ve itfaiye araçları sevk edildi. Yangına itfaiye ile birlikte TOMA'lar da su sıkarak müdahale etti.

YARALILAR VAR

Saldırıda bazıları enkaz altından yaralılar ambulanslarla Cizre ve çevredeki yerleşim merkezlerinde bulunan hastanelere sevk edildi. Sağlık Bakanlığı ilçeye 2 ambulans helikopter ve 12 ambulans ve sağlık ekipleri gönderdi.

Cizre'nin tüm giriş ve çıkışları kapatılırken, bölgeye takviye gönderilen güvenlik güçleri operasyon başlattı.

OLAY YERİNDEN İLK KARELER

CİZRE SALDIRISINDA YARALANANLAR DİYARBAKIR'A GETİRİLDİ

Hain saldırı anında yaralanan 7 aylık bir bebek de kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saldırıda yaralanan polis memurlarından bazıları helikopterlerle çevre illere sevk edildi. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne yakın bir noktada bulunan polis kontrol noktasına bomba yüklü kamyonla saldırı düzenlenmişti. Saldırıda şehit sayısı 11'e ulaşırken, 4'ü ağır 78 kişi ise yaralandı. Saldırıda yaralananlar bölgeye sevk edilen ambulans ve helikopterlerle Cizre Devlet Hastanesi ile çevre il ve ilçelere kaldırıldı. Patlamada Cizre ilçesinde de bir çok evde hasar oluştu. Patlamanın etkisiyle 7 aylık bir bebek de yaralandı. İsmi öğrenilemeyen 7 aylık bebek kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ambulanslar tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk tedavileri yapılan yaralılardan bazıları helikopterlerle çevre il ve ilçelere kaldırıldı. Saldırıda yaralanan 4 polis memuru askeri helikopterle Diyarbakır'a getirildi. Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı helikopter pistine indirilen yaralılar, pistte bekleyen ambulanslarla Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği bildirildi.

Cizre'de Çevik Kuvvet Müdürlüğü'ne bombalı saldırı

Cizre'de bombalı saldırı