Cizre’deki hain saldırıda yaralı sayısı 86’ya yükseldi

Şırnak’ın Cizre ilçesindeki hain saldırıda korkulan oluyor. 11 polisin şehit olduğu alçak saldırıda yaralı sayısı 86’ya yükseldi. Yaralılar arasında İlçe Kaymakamı Ahmet Adanur’un olduğu da öğrenildi.

Cizre ilçesi Konak Mahallesi'nde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne 06.40 sıralarında terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü hafriyat kamyonu ile yapılan terör saldırısında bilanço artıyor. 11 polis memurunun şehit olduğu saldırıda, yaralı sayısı 86'ya yükseldi. Yaralılar arasında İlçe Kaymakamı Ahmet Adanur'un bulunduğu da öğrenilirken, 80'inin polis, 5'inin ise sivil olduğu bildirildi. Adanur'un tedavisinin yapıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

YARALILAR ARASINDA 6 AYLIK BİR BEBEK VAR

Öte yandan, yaralılardan 8'i ağır olmak üzere 9'unun çevre illere sevk edildiği ifade edildi. Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 77 yaralıdan 75'inin birkaç saat içerisinde taburcu edilmesinin planlandığı öğrenilirken, 2 yaralının yatışının yapıldığı kaydedildi. Yaralılar arasında 6 aylık Filiz Özalp'in bulunduğu da bildirildi.

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