Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn Kralı Halife'yi törenle karşıladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el Halife'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el Halife'yi resmi törenle karşıladı.



Erdoğan, Kral Hamad bin İsa el Halife'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Hamad bin İsa el Halife'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.



Hamad bin İsa el Halife, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.





İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Erdoğan ve Hamad bin İsa el Halife merdivenlerde, Türkiye ve Bahreyn bayrakları önünde el sıkışarak, gazetecilere poz verdi.









Erdoğan ve Hamad bin İsa el Halife, törenin ardından baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.



Karşılama töreninde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

AKŞAM YEMEĞİ VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el Halife onuruna resmi akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el Halife baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından, akşam yemeğine geçti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki akşam yemeğine, Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.