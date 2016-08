Cumhurbaşkanı Erdoğan Matterella ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matterella ile bu akşam bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, İtalya'daki deprem felaketi neticesinde hayata veda edenler ve Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimine direniş sırasında hayatlarını kaybedenler için karşılıklı taziyeleşmenin yanı sıra ikili ilişkilere de değinildi. Roma yakınlarındaki Accumoli ve Amatrice kasabaları çevresinde meydana gelen depremden derin üzüntü duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak İtalyan halkının acılarını paylaştıklarını ve her türlü yardıma hazır olduklarını vurguladı. İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ise, duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği görüşmede Türkiye'deki darbe girişiminin püskürtülmesini sevinçle karşıladıklarını, demokrasinin her zaman korunması gerektiğine inandıklarını söyledi. Mattarella, iki ülke arasında eskiden beri dostluğa dayalı bir ilişki olduğuna işaret ederek, İtalya'nın Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini desteklediğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyan mevkidaşı Matterella'ya terörün her türüyle mücadele etme gerekliliğinden bahisle bu konuda işbirliğinin önemli olduğuna dikkati çekti. Görüşmede açılışı bugün yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de değinildi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü projesinin İtalyan Astaldi Şirketi ile İçtaş Firması tarafından hayata geçirildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, benzer projelerle ikili ilişkileri daha da güçlendirme konusunda kararlı olduklarını belirttiler.