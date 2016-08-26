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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 26.8.2016 19:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Erdoğan, 'de şehit olan memuru Er ve 'de şehit olan Jandarma Er Çaybaşı'nın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'de şehit olan memuru Mert Er ve 'de şehit olan Jandarma Er Fatih Çaybaşı'nın ailelerine birer telgraf göndererek başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, devriye görevi yapan zırhlı aracın kaza yapması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memuru Er ile Artvin'in Şavşat ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Er Çaybaşı'nın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.