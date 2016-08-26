Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Erdoğan, Hakkari'de şehit olan polis memuru Er ve Artvin'de şehit olan Jandarma Er Çaybaşı'nın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan polis memuru Mert Er ve Artvin'de şehit olan Jandarma Er Fatih Çaybaşı'nın ailelerine birer telgraf göndererek başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, devriye görevi yapan zırhlı aracın kaza yapması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memuru Er ile Artvin'in Şavşat ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Er Çaybaşı'nın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.