Düzce'de FETÖ'nün 'il imamları' ve 'il ablası' tutuklandı

Düzce’de Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün ‘il imamları’ ve ‘il ablası’nın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklamalar devam ediyor. Polisin örgütün il yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda eski 'il imamları' Sadi Çelen ve Salih Mesut Gerez ile 'il ablası' Elif Özkan, 8 işadamı ve 1 memur gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir dolarlık banknotlar ve bazı belgeler de delil olarak adliyeye götürüldü. Hakim karşısına çıkan zanlılardan iş adamı E.A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Diğer zanlılar Mesut Gerez, Sadi Çelen, Elif Özkan ile birlikte iş adamları İsmail Günaydın, Ahmet Akyazılı, Murat İlyasoğlu, Mehmet Şirin Özaslan, Hasan Kaşık, Şaban Demirhan, Mehmet Azgın ve Düzce Üniversitesi'nde memur olarak çalışan Erdal Memiş tutuklandı.