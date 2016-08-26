Erdoğan ile Putin görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'e telefon görüşmesinde, Fırat Kalkanı harekatı hakkında bilgi verdi. Görüşmede, bölgenin güvenliği açısından DAİŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle ortak mücadelenin büyük önem taşıdığına işaret edildi. Erdoğan ve Putin, Çin'deki G-20 zirvesi esnasında ikili görüşme yapma konusunda mutabık kaldı .

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Federasyonu Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Halep'e insani yardım ulaştırılmasını sağlamaya yönelik çabaların hızlandırılması konusunda mutabakat sağlandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki son gelişmeler ve terörle mücadele konuları ele alındı.

İki liderin, Türk-Rus ilişkilerini normalleştirme konusundaki kararlılıklarını vurguladıkları görüşmede, Halep'e insani yardım ulaştırılmasını sağlamaya yönelik çabaların hızlandırılması konusunda mutabakat sağlandı.

Erdoğan'ın Fırat Kalkanı harekatı hakkında da Putin'e bilgi verdiği görüşmede, bölgenin güvenliği açısından DAİŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle ortak mücadelenin büyük önem taşıdığına işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Çin'deki G-20 zirvesi esnasında ikili bir görüşme yapma konusunda da mutabık kaldıkları öğrenildi.