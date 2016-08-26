FETÖ'nün İstanbul imamları tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Güngören, Bakırköy, Zeytinburnu, Esenler bölge imamları olduğu iddia edilen 17 kişiden 12’si tutuklandı.

Bakırköy, Güngören, Zeytinburnu ve Esenler'de FETÖ / PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişi, emniyet işlemlerinin ardından dün öğle saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildiler.



Soruşturmayı yürüten Bakırköy Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Uğur Yaşar Güngör, aralarında Bakırköy, Zeytinburnu, Güngören ve Esenler bölge imamlarının da bulunduğu öne sürülen şüphelilerin tümünü, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.



Şüphelileri sorgulayan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 5 şüpheliyi serbest bırakırken, 12 şüpheliyi, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.



Tutuklananlar arasında Zeytinburnu eski İlçe Emniyet Müdürü Sezgin Ö.'nün de olduğu öğrenildi.