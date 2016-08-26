FETÖ’nün kasası tutuklandı

İstanbul’da FETÖ/PDY terör örgütünün, himmet imamlarından biri olduğu belirtilen ve düzenlenen operasyonda 50 milyon TL'lik çek ve senet ile 3.5 milyon TL'nin üzerinde nakit para ele geçirilen Murat Kılıç ve 4 adamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da FETÖ/PDY terör örgütünün, inşaat ve eğitim alanındaki para kasalarına operasyon düzenlenmişti. İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan baskınlarda, 50 milyon TL'lik çek ve senet ile 3.5 milyon TL'nin üzerinde nakit para ele geçirilmişti.

HİMMET İMAMI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY terör örgütünün eğitim ve inşaat şirketlerinin paralarının Murat Kılıç'ta toplandığı belirlendi. Himmet imamı olduğu iddia edilen Kılıç'ın para kuryesi olarak kullandığı 4 önemli isim tespit edildi.

YÜKLÜ PARA ELE GEÇTİ

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Çorlu'da 9 ayrı adrese operasyonlar düzenledi. Yapılan ani baskınlarda terör örgütü üyelerinin himmet olarak topladıkları 50 milyon TL değerinde çek ve senet ile 3.5 milyon TL'nin üzerinde nakit para ele geçirildi. Murat Kılıç'a bağlı olarak çalışan 4 para kuryesi de gözaltına alındı.

RESİMLİ 1 DOLAR

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce düzenlenen operasyonlardan kaçmayı başaran Murat Kılıç'ın özel bir otomobil ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru seyir halinde olduğunu belirledi. Köprü girişinde yapılan film gibi bir operasyonla Murat Kılıç kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Kılıç'ın aracında da yüklü para bulundu. Operasyon kapsamında Murat Kılıç'ın adresinde el yazması himmet notları ile üzerinde kendi resmi yapışık FETÖ'nün sembolü 1 dolarlık banknot ve Fethullah Gülen'e ait yasaklı yayın niteliğindeki kitaplar bulundu.

5 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Murat Kılıç, Veli Kılıç, Talat Kılıç, Ömer Bulut ve :Sertan Ekici silahlı terör örgütün üye olmak suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 5 şüpheli, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce gerçekleştirilen sorgu ardından aynı suç kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakim Necmettin Kafalı kararda, farklı dosyalarda FETÖ/PDY üyelerinin buldukları ilk fırsatta firar ettiklerine işaret etmesi dikkat çekti.