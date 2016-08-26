FETÖ’ye finansal destekten 40 işadamı tutuklandı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş, yardımcısı Ferhat Aktaş, Bank Asya’ın hakim ortakları Hasan Sayın ve İbrahim Sayın kardeşler, Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan, FETÖ üyesi olmak, "Terör örgütüne finansman sağlamak" ve "suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından tutuklandı.

Aktaş ile Sayın kardeşler ve Fikret İnan'ın tutuklanmasıyla FETÖ'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla tutuklanan işadamlarının sayısı 40 oldu. 22 şüpheli adli kontrol uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Andolu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla Akfa Holding ve 44 alt şirkete yönelik soruşturmada gözaltına alınan Akfa Holdingin eski yöneticisi İhlas Holding CEO'su Cahit Paksoy FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye maddi destek sağladıkları iddiasıyla AKFA Holding ve holdinge bağlı 44 şirket ile ortakları ve çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 120 şüpheliden 102'si gözaltına alınmıştı