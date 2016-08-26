Gülen'in Türkiye imamı Kırgızistan vatandaşı oldu

Türkiye'nin girişimleriyle teröristbaşı Gülen'in ABD'den sınırdışı edilmesi ya da Türkiye'ye teslim edilmesi yeniden gündeme geldi. Son gelişmeler FETÖ'nün ABD'deki yapılanmasında panik havası yarattı. Fetullah Gülen'in varisi olarak adlandırılan eski Türkiye imamı Mustafa Özcan, FETÖ'nün güçlü olduğu ülkelerin başında gelen Kırgızistan'a giderek vatandaşlık aldığı belirtiliyor. Mustafa Özcan’ın yanında Zaman Gazetesi eski sahibi Naci Tosun da bulunuyor.

Türkiye'nin girişimleriyle teröristbaşı Gülen'in ABD'den sınırdışı edilmesi ya da Türkiye'ye teslim edilmesi yeniden gündeme geldi. Son gelişmeler FETÖ'nün ABD'deki yapılanmasında panik havası yarattı.

TÜRKİYE PASAPORTU İPTAL KIRGIZİSTAN PASAPORTU ALIYOR

Fetullah Gülen'in varisi olarak adlandırılan eski Türkiye imamı Mustafa Özcan, FETÖ'nün güçlü olduğu ülkelerin başında gelen Kırgızistan'a giderek vatandaşlık aldığı belirtiliyor.

MUSTAFA ÖZCAN'A BİŞKEK'TE MARKET ÜZERİNDEN VATANDAŞLIK VERİLİYOR

Mustafa Özcan'ın Bişkek'te Vefa Center'da bir market satın aldığı ve bu market üzerinden vatandaşlık aldığının altı çiziliyor. Türkiye pasaportu iptal edilen Mustafa Özcan'a yarın Kırgızistan pasaportu verileceği gelen bilgiler arasında. Mustafa Özcan'ın yanında Zaman Gazetesi eski sahibi ve Azarbeycan eski imamı Naci Tosun da bulunuyor.

Uluslararası Kafkasya Başkanı Hayati Küçük sabah.com.tr'ye şunları söyledi:

MUSTAFA ÖZCAN ŞUAN KIRGIZİSTAN'DA

Fetullahçı Terör Örgütü ABD'den kaçmaya başladı. Kaçak teröristlerden FETÖ'nün karanlık dünyasının anahtarı Mustafa Özcan şuan Kırgızistanda. Ayrıca Kırgızistan vatandaşlığı veriliyor. Mustafa Özcan'ın yanında ise Zaman Gazetesi'nin eski sahibi, Kaynak Holding'in eski Genel Müdürü ve Eski Azarbeycan imamı olan Naci Tosun da bulunuyor. FETÖ'nün önemli isimlerinin Kırgızistan'a çıkarma yapması bence "ABD'den kaçmaya hazırlanan örgüt Kırgızistan'a yerleşiyor" şeklinde okunmalı.

Mustafa Özcan

PASAPORTU KIRGIZİSTAN İMAMI ORHAN İNANDI VERECEK!

Elbette Kırgızistan imamı Orhan İnandı diplomatik pasaportta alır. Nasıl olsa işi bu. İnsanın inanası gelmiyor ama gerçek bu. Bu vatansız hainler panik halinde kendilerine sığınacak ülke arıyor. Gülen'in ikinci adamı Mustafa Özcan'ın sığınacak ülke bulamayıp Kırgızistan vatandaşı olmayı tercih etmesi örgütün içinde bulunduğu çıkmazı ortaya koyan bir örnek.

HAİNLER SIĞINACAK ÜLKE BULAMAYACAK

Mustafa Özcan gidecek ülke bulamadığına göre yurtdışına firar eden maşaların nerelere sığınmak zorunda kaldığını, yaşadıkları ve yaşayacakları sefaleti siz düşünün. ABD'de kendisine gelecek görmeyen bu örgüt şimdi Orta Asya'da yeni bir yapılanmaya gitmeye çalışıyor.

KIRGIZİSTAN, BULGARİSTAN BAŞBAKANI KADAR OLAMADI

Kırgızistan Bulgaristan Başbakanı gibi bütün FETÖ'cülerin kellesini vereceğiz diyemedi! Üzücü olan da bu. Bugün yangını södürmeyenler tarihe hesap verecekler. Bunu herkes böyle bilmeli. Firar edip yurt dışında sefil olan FETÖ'nün maşalarına sesleniyorum. Gelin Türk adaletine teslim olun. Daha fazla bu ihanete ortak olmayın.

Kaynak: Sabah.com.tr

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