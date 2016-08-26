Hain saldırıda kaymakam da yaralandı!

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bomba yüklü hafriyat kamyonu ile düzenlediği ve 11 polisin şehit olurken, 3'ü sivil 78 kişi de yaralandığı intihar saldırısında Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur'un da yaralandığı ortaya çıktı. Cizre Devlet Hastanesi'nde gerekli tedavisi yapılan Kaymakam Adanur'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRIDA CİZRE KAYMAKAMI DA YARALANDI



Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur'un saldırı sırasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binaları arasında bulunan kaymakamlık konutunda olduğu öğrenildi.

Bu arada teröristlerin bomba yüklü kamyonla yaptığı saldırıda yaralanan sivillerden birinin ise 6 aylık Filiz Özalp isimli bebeğin de bulunduğu ve tedavi altında bulunduğu belirtildi.