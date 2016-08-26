Irak Cumhurbaşkanı Masum: FETÖ/PDY konusunda Irak üstüne düşeni yapar

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı, Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum’la Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görüştü. Görüşmede bulunduğu her ülke için tehdit teşkil eden FETÖ/PDY konusunda Masum’un Irak’ın üstüne düşeni yapacağını ve Irak’taki FETÖ/PDY bağlantılı okulların bu örgütten arındırılarak yapılarının ve yönetimlerinin değiştirilmesi üzerinde çalışılabileceğinin vurgulandığı belirtildi.

Büyükelçi Kaymakcı'nın Irak Cumhurbaşkanı'na Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Irak'ın ve Cumhurbaşkanı Masum'un beklemeksizin darbe kalkışması aleyhinde ve Türkiye demokrasisi ve meşru kurumları lehinde aldığı net tutumdan ve darbe karşısında ve meşru Hükümet yanında ilk tutum sergileyen ülkeler ve liderler arasında yer almasından dolayı teşekkür ettiği öğrenildi. Irak, Türkiye ile ilişkilerini daha da geliştirmek istiyor Alınan bilgilere göre Büyükelçi Kaymakcı'nın Masum tarafından kabulünde, Musul kurtarma harekatı, Cerablus'un IŞİD'den arındırılması, Türk dış politikasındaki güncel gelişmeler, IŞİD, FETÖ/PDY ve PKK ile ortak mücadele, Türk firmalarının Irak'ta karşılaştıkları mali sorunlar, Türk ve Irak resmi pasaportlarına vizelerin kaldırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması ve Türkiye-Irak ilişkilerinin resmi ziyaretlerle daha da geliştirilmesi konularının ele alındığı belirtildi.