İşte tarihi an

İstanbul Boğazı'na inşa edilen dünyanın en geniş köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ilk geçişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler yaptı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu'nun açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Sarıyer Garipçe'de düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile çok sayıda davetli katıldı.

3. köprüde ilk geçiş yapıldı

Köprünün açılışında Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Asadov, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic, Gürcistan Başbakan Birinci Yardımcısı Dimitri Kumsisihvili, eski Lübnan Başbakanı Suat Hariri'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda yabancı konuk da yer aldı.

TÜRKİYE'NİN GURUR PROJESİ AÇILIYOR

Alana helikopterle gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, konuşmaların yapılacağı platforma eşleriyle çıkarak, vatandaşları selamladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü anlatan sinevizyon gösterisi sunuldu.

Tören boyunca ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar sık sık "Dik dur eğilme bu millet seninle" sloganları attı.

Başbakan Yıldırım ve TBMM Başkanı Kahraman'ın konuşmaları esnasında "İdam isteriz" sloganları atan vatandaşlar, terör örgütleri aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Öte yandan bazı vatandaşların Arnavutluk ve KKTC bayrakları açtığı görüldü.

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in yaptırdığı dua ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ile diğer davetlilerin kurdele kesimiyle köprü hizmete açıldı.

Erdoğan tören sırasında protokolde yer alan konuklarla, köprüyü anlatan kitabı inceledi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ilk geçişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile konuklar, Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle gerçekleştirdi.