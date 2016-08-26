Kaset soruşturması şüphelilerinin malvarlıklarına tedbir

CHP Antalya Milletvekili Baykal ve bazı eski MHP milletvekillerine ait olduğu ileri sürülen görüntülerle ilgili soruşturmada, Gülen'in de arasında bulunduğu 96 kişinin mal varlıklarına tedbir konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Antalya Milletvekili Baykal ve bazı eski MHP milletvekillerine ait olduğu ileri sürülen görüntülerle ilgili soruşturmada,FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 96 kişinin mal varlıklarına tedbir konulmasını talep etti.

96 ŞÜPHELİYE TEDBİR KARARI

Talebi değerlendiren Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, FETÖ elebaşı Gülen, eski İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcıları Recep Güven, Ayhan Falakalı ve Coşkun Çakar, aynı dairenin eski Şube Müdürleri Ali Özdoğan ve Yunus Yazar, geçmişte aynı şubede görev yapan Komiser Yardımcısı Enes Çiğci, "Emniyet imamı" olduğu iddia edilen Osman Hilmi Özdil, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Ömer Altıparmak'ın da aralarında bulunduğu 96 şüphelinin mal varlıklarına tedbir konulmasına karar verdi.,

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ŞÜPHELİLER HİÇBİR TASARRUFTA BULUNAMAYACAK

Şüphelilerin mal varlıklarına, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128. maddesi kapsamında tedbir konulması kararı alındı.

Karar uyarınca şüpheliler, taşınmazları, ulaşım araçları, banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesapları, hak ve alacakları, kıymetli evrakı, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık payları, kiralık kasa mevcutları ve diğer mal varlığı değerleri üzerinde tasarrufta bulunamayacak.