Mimarlar Odası'ndan küstah Cerablus açıklaması

Türkiye'nin her başarısını eleştiren ve engel olmak isteyen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Cerablus’taki operasyonlarla ilgili de yaptığı açıklama ile yine şaşırtmadı. TMMOB, hükümet ve millet düşmanı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Cerablus'a girmesini eleştirerek Esad'ı savynmaktan çekinmedi.

KÜSTAH AÇIKLAMAYA SERT TEPKİ

Türkiye'nin her başarısını eleştiren ve engel olmak isteyen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Cerablus'taki operasyonlarla ilgili de yaptığı açıklama ile yine şaşırtmadı. TMMOB, hükümet ve millet düşmanı olduğunu bir kez daha gösterdi. Yapılan bu skandal açıklamaya sosyal medya ullanıcıları sert tepki gösteri.

İSYANA TEŞVİK

Sınırımızdan terör örgütlerinin temizlenmesine yönelik başlatılan operasyonlara tüm Türkiye destek verirken iç karışıklığın çıkmasını isteyen ihanet şebekesinin teşeronları bu durumdan rahatsız. TMMOB, yaptığı açıklamanın son paragrafında 'Emek ve demokrasi güçleri birleşik çaba göstermeli" ifadeleriyle halkı açık açık isyana çağırdı.

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