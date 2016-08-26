Sapkınlığın bu kadarı!

Adana'da tutuklanan FETÖ milli eğitim imamı M.D., ifadesinde skandal ifadeler kullanarak, "Fetullah Gülen, Peygamber efendimizden sonra gelen kişidir. O, Kur'an-ı Kerim'in eksiklerini tamamlıyor" dediği ileri sürüldü.

Darbe girişiminin ardından FETÖ'yle ilgili Adana'da yürütülen çok yönlü soruşturmada polis, örgütün milli eğitim ayağında yer alan öğretmenlere yönelik operasyon düzenledi. 13 öğretmenin gözaltına alındığı operasyonda evlerde yapılan aramada çok sayıda belge ele geçirildi.



TALİMATLAR BULUNDU



Polisin bulduğu belgelerin birinde okullardaki örgüt üyelerine gönderilen talimatlar çıktı. Eğitim yılı boyunca uygulanılması istenen ve senenin sonunda da rapor olarak üst birimlere sunulması gereken belgede "Okul sohbetleri, yatılı ev kampları, sohbet grubuyla beraber toplu namaz, yarışma, spor karşılaşmaları, sohbet konusunun yazılı dağıtımı, takviye kurslar, arkadaşları eve götürerek çay ikramı, arkadaşları ziyaret hediyeleşme, gezi düzenleme, kütüphaneleri ziyaret, okul hocalarını sohbete davet etme" talimatları yer alıyor.



MAHALLE MAHALLE ABONELİK LİSTESİ



Örgüt üyelilerinin evlerinde yapılan aramada, kimin ne kadar gazete abonesi yapabileceği, ne kadar himmet ve kurban derisi ile et topladığının da not edilmesi gerektiği yazılı talimatların olduğu belgeler bulundu. Zaman Gazetesi'nin tirajının artırılmasına yönelik düzenlenen 'Hedef 3050' yazılı kampanya listesinin yer aldığı belgelerde, mahallelere göre aktif üye sayısı, hedeflenen ve yapılan abonelerin miktarlarının kayıt edildiği notlar bulundu.

GÜLEN'DEN SKANDAL SES KAYDI!



HADİSİN YARISI YAZILMAMIŞ



Polisin yaptığı aramalarda ele geçirilen belgelerden birinde ise, 'Sizin en hayırlınız, Kuran'ı öğrenen ve öğretendir' hadis-i şerifinin sadece 'Sizin en hayırlınız Kuran'ı öğrenendir' kısmının yazması ve 'Adam kazanma ha gayret' yazısı dikkat çekti. Hadisin eksik yazılmasının, örgütün Kur'an-ı Kerim'i kendilerince yorumlayarak genç beyinlere empoze edip insanları kazanmaya çalıştığı taktiklerden biri olduğu değerlendiriliyor.



"GÜLEN İÇİN GÖZALTINA ALINMAK BİR GURURDUR



Emniyete götürülen ve milli eğitim imamı olduğu öne sürülen öğretmenlerden M.D.'nin ifadesi dikkat çekti. FETÖ lideri Fetullah Gülen'e övgüler yağdıran M.D.'nin, "Fetullah Gülen, Peygamber efendimizden sonra gelen kişidir. O, Kur'an-ı Kerim'in eksiklerini tamamlıyor. Gülen için gözaltına alınmak bir gururdur" diye ifade verdiği belirtildi.



Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen öğretmenlerden eğitim imamı Y.Y., şube müdürleri sorumlusu A. A.ve M.K.A., bilgi işlem sorumlusu D.B., sohbet hocası M.A.ve İ.A., 2013 yılı Yüreğir-Sarıçam ilçe sorumlusu B.G., üye M.Y., M.Ö., A.A., M.M., A.T.T. ile M.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.