ARKADAŞINA GÖNDER Sınır hattı tanklarla takviye ediliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Sınır hattı tanklarla takviye ediliyor

  • AA
  • Giriş Tarihi: 26.8.2016 15:19
Sınır hattı tanklarla takviye ediliyor
Sınır hattı tanklarla takviye ediliyor

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında sınırın tarafı, zırhlı birliklerle takviye ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetleri tarafından Cerablus bölgesinin DAEŞ unsurlarından temizlenmesi amacıyla başlatılan Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında sınırın tarafı, zırhlı birliklerle takviye ediliyor.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus bölgesinde DAEŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek 'nin sınır güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek amacıyla 24 Ağustos'ta başlatılan operasyon devam ediyor.

Operasyon kapsamında sınırın tarafına da zırhlı birlikler ve tanklarla takviye yapılıyor.

Çok sayıda askeri araç güvenlik önlemleri altında Karkamış ilçesinde sınıra yakın bölgede oluşturulan alana konuşlandırıldı.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYEGM) geçici akreditasyon kartı verilen yerli ve yabancı medya mensupları, sınır bölgesi ve ötesinde harekatla ilgili gelişmeleri hakim bir tepeden canlı yayınlarla izleyicilerine aktarıyor.

Türk Kızılayı ekipleri Cerablus'a insani yardım malzemesi götürmek üzere hazırda bekletilirken, AFAD ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.