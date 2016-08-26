Sınır hattı tanklarla takviye ediliyor

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında sınırın Türkiye tarafı, zırhlı birliklerle takviye ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetleri tarafından Cerablus bölgesinin DAEŞ unsurlarından temizlenmesi amacıyla başlatılan Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında sınırın Türkiye tarafı, zırhlı birliklerle takviye ediliyor.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus bölgesinde DAEŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek Türkiye'nin sınır güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek amacıyla 24 Ağustos'ta başlatılan operasyon devam ediyor.

Operasyon kapsamında sınırın Türkiye tarafına da zırhlı birlikler ve tanklarla takviye yapılıyor.

Çok sayıda askeri araç güvenlik önlemleri altında Karkamış ilçesinde sınıra yakın bölgede oluşturulan alana konuşlandırıldı.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYEGM) geçici akreditasyon kartı verilen yerli ve yabancı medya mensupları, sınır bölgesi ve ötesinde harekatla ilgili gelişmeleri hakim bir tepeden canlı yayınlarla izleyicilerine aktarıyor.

Türk Kızılayı ekipleri Cerablus'a insani yardım malzemesi götürmek üzere hazırda bekletilirken, AFAD ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.