Tunceli'de PKK'dan jandarma taburuna saldırı

Tunceli merkeze bağlı Geyiksuyu Köyü'nde bulunan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na PKK'lı teröristler tarafından 3 ayrı noktadan saldırıda bulunuldu. Tabur Komutanlığı'nda görevli askerlerin anında karşlık vermesiyle kısa süreli çatışmadan sonra teröristler ormanlık alana kaçtı.

Tunceli'ye 30 kilometre mesafede bulunan Geyiksuyu Köyü'ndeki Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na bugün saat 10.30 sıralarında PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla 3 ayrı noktadan saldırıda. Taburda bulunan nöbetçi kulübelerinin hedef alındığı saldırıya, taburda görevli askerler tarafından anında karşılık veridi. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaklaşık 10 dakika süren çatışma sonrası PKK'lılar ormanlık alana kaçtı. Olay sonrası kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

TOPLANTI HALİNDE BASILAN TERÖRİSTLER TUTUKLANDI

TUNCELİ-PÜLÜMÜR KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI