3 eski büyükelçi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun dışişleri bakanlığı döneminde özel kalem müdürü olan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dış politika başdanışmanlığını yapan eski büyükelçi Gürcan Balık ile görevden alınan büyükelçiler Ali Fındık ve Tuncay Babalı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Balık, Babalı ve Fındık, emniyetteki işlemleri sonrasında Ankara Adliyesine getirildi.

Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Tutuklanmalarına karar verilen Balık, Babalı ve Fındık, Sincan Cezaevine gönderildi.

11. CUMHURBAŞKANI GÜL'ÜN DE DANIŞMANIYDI

Gürcan Balık, Davutoğlu'nun dışişleri bakanlığı döneminde özel kalem müdürlüğünü yapmıştı. Balık'ın, 2013'te Davutoğlu ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in görüşmesini ayarlayan kişi olduğu iddia edilmişti. Balık, 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün dış politika başdanışmanlığını da yürütmüştü.

Tutuklanan Türkiye'nin eski Kanada Büyükelçisi Tuncay Babalı 17 Ağustos 2014'te, Türkiye'nin eski Kosta Rika Büyükelçisi Alı Fındık ise 11 Kasım 2015'te merkeze çekilmişti.

Büyükelçi Babalı, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından görevden alınmıştı. Fındık'ın da merkeze çekilmesinden bir süre sonra görevden alındığı öğrenilmişti.