33 adliye personeli tutuklandı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün adli personel yapılanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 35 Anadolu Adliyesi personelinden 2'si adli konrol şartıyla serbest bırakılırken 33'ü tutuklandı!

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ /PDY'ye yönelik mücadele çerçevesinde adli personel yapılanmasına ilişkin operasyonlarda yeni bir gelişme yaşandı.

Terör ve Örgütlü suçlardan sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili İsmail Uçar tarafından koordine edilen ve savcı Gökalp Kökçü tarafından yürütülen operasyon kapsamında Çağlayan ve Gaziosmanpaşa Adliyeleri'nde 129, Bakırköy Adliyesi'nde 44, Büyükçekmece Adliyesi'nde 17, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde ise 83 şüpheli adli personel gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, hakkında gözaltı kararı çıkarılan İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli 83 kişiden 79'u yakalanmıştı. 19'u daha önce adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35'i Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Adliyeye sevk edilen Anadolu Adliyesi personellerinden 35'nin sorgusu tamamlandı. Tamamaı tutuklamaya sevk edilen personelden 2'si adli konrol şartıyla serbest bırakılırken 33'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.