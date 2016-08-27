Artık polislerde de başörtüsü serbest

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013 yılında demokratikleşme paketiyle açıkladığı ve kamuda başörtüsüne serbestlik getiren düzenlemenin kapsamı genişletildi. Kadın polislerin başörtüsü takmasının önündeki engel kaldırıldı.

ÖZGÜRLÜĞÜN KAPSAMI GENİŞLEDİ

Bugünkü Resmi Gazete'de, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, kadın polislerin başörtüsü kullanması artık serbest. Yönetmeliğin polislerin başörtüsü kullanmasını engelleyen maddesi şu şekilde değiştirildi:

"Bayanların şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysiler hariç, resmi kıyafetin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri giyecekler giyilemez."



28 ŞUBAT'IN İZLERİ TEK TEK SİLİNİYOR

Özellikle 28 Şubat sürecinde başörtüsü özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar AK Parti iktidarlarında birer birer kaldırıldı. İlk olarak 2007 yılında üniversitelerde okuyan öğrencilere başörtüsü serbestisi getirildi. 2013 yılında da o dönemde Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı düzenlemeyle kamuda milat niteliğindeki bir düzenleme hayata geçirildi. Kamuda başörtüsüne serbestlik getiren düzenlemenin hemen ardından, 1999 yılında milletvekili seçilen ve başörtülü olduğu için TBMM Genel Kurulu'ndan kovulan Merve Kavakçı'nın yaşadığı mağduriyette AK Parti iktidarında giderildi. Takvim'in haberine göre son düzenlemeyle de kamudaki başörtüsünün kapsamı genişletilerek polislerin başörtüsü kullanmasına özgürlük getirildi.