Batı IŞİD'in temizlenmesinden rahatsız

Financial Times gazetesinde, 'Türkiye'nin FETÖ ile birlikte IŞİD ve PKK savaşmasını anlayamadık' yazısı yayınladı. Avrupa'da birçok kanlı eylemin sorumlusu IŞİD'in temizlenmesine yönelik başlatılan operasyonlardan rahatsız olan İngiltere medyası bu terör örgütünün temizlenmesinden neden rahatsızlık duyduğu merak konusu oldu. ABD gazetesi New York Times ise Türkiye'nin Cerablus'a yönelik 'Fırat Kalkanı' operasyonuyla ilgili yayınladığı haberde kullandığı skandal başlıkla tepki çekti. NY Times, başlıkta, "Erdoğan, Suriye istilasıyla askeri gücünü gösterdi diyerek, Türkiye'nin güvenlik tehdidi nedeniyle başlattığı operasyona 'istila' dedi.

Financial Times gazetesinin dış haberler editörü David Gardner, Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdiği yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı anda 3 ayrı cephede savaşmasının bir risk olduğu yorumunu yaparak terör örgütleri ile mücadeleye gölge düşürülmek istendi.

IŞİD'İN TEMİZLENMESİNDEN NEDEN RAHATSIZ

Avrupa'da birçok kanlı eylemin sorumlusu IŞİD'in temizlenmesine yönelik başlatılan operasyonlardan rahatsız olan İngiltere medyası bu terör örgütünün temizlenmesinden neden rahatsızlık duyduğu merak konusu oldu.

PKK/PYD'Yİ KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ OLARAK VERDİLER

Türkiye'de sivil, kadın, çocuk, yaşlı, asker, polis demeden insanları katleden terör örgütü PKK'nın Kürtlerin temsilcisi olarak verilmesi ve Suriye'de kendilerine destek vermeyen Kürtleri göçe zorlayan, öldüren terör örgütü PYD'yi de Kürt örgütü olarak duyurması sosyal medyada büyük tepki ile karşılandı.

Financial Times'ın dış haberler editörü Gardner'a göre, Türkiye'nin bu dönemde nedenGülencilerle birlikte IŞİD ve Kürtlerle de savaşa girdiğini anlamak güç:

"Ankara'nın risk sıralamasını değiştirmek zor: Gülen yok edilebilir, IŞİD bir gün ortadan kaybolacaktır, ama Kürtlerin, Suriye sınırının her iki tarafındaki ilerleyişi Türkiye'nin sınır bütünlüğüne yönelik sürekli bir tehdit olarak kalacak."

NY TİMES'TAN SKANDAL BAŞLIK

Türkiye'nin 'Fırat Kalkanı' operasyonunun ardından çeşitli yorumlar yapan New York Timesgazetesi, bu sefer skandal bir ifade kullandı. Türkiye'nin sınırını tehdit eden DAEŞ'e karşı yapılan askeri operasyon için, 'istila' ifadesini kullanan NY Times, tepkiler üzerine başlığını 'operasyon' kelimesiyle güncelledi

ABD gazetesi New York Times, Türkiye'nin Cerablus'a yönelik 'Fırat Kalkanı' operasyonuyla ilgili yayınladığı haberde kullandığı skandal başlıkla tepki çekti. NY Times, başlıkta, "Erdoğan, Suriye istilasıyla askeri gücünü gösterdi diyerek, Türkiye'nin güvenlik tehdidi nedeniyle başlattığı operasyona 'istila' dedi.



Gazetenin skandal yorumunda, "Türkiye'de ordunun içindeki bir kesimin darbeye kalkışması her şeyi değiştirdi" ifadelerine de yer verildi.



PYD'NİN YAYILMASI ENGELLENMESİNDEN RAHATSIZ OLDULAR



Haberde şu ifadeler kullanıldı;



"Ordu içinden bir grubun Türkiye'de darbeye kalkışmasının ardından çok şey değişti. Ordudan binlerce kişi tasfiye edildi. Kısa bir süre sonra Türkiye, Suriye'de DAEŞ'in sonkalelerinden olan Cerablus'a operasyon kararı aldı. Sonra Türk tankları, Suriye'ye girdi. Tanklar, Kuzey Suriye'de gürlerken, Suriyeli muhalifler de ilerleme kaydetti. Böylece PYD'nin bölgeye yayılmasının da önüne geçildi"



TÜRKİYE'NİN ROLÜ DEĞİŞTİ



Bu operasyon ile Türkiye'nin Suriye'de daha belirleyici bir konuma geldiğini belirten gazete, haberine şöyle devam etti;

"Türkiye, bu operasyon ile, Suriye'de daha aktif bir rol oynayan konuma sahip oldu. Muhaliflere verdiği destek ile, onların da kazanma şansını artırdı"