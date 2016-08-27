Boğaz’da bir dünya harikası

‘Dünyanın en geniş asma köprüsü’ ve ‘raylı sistem olan en uzun asma köprü’ özelliklerine sahip, yapımı 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan mühendislik harikası Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hizmete açıldı

'ARTIK KARA GÜNLER OLMAYACAK'

İstanbul Boğazı'na inşa edilen 'dünyanın en geniş asma köprüsü' Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dün tarihi bir törenle hizmete açıldı. Orta açıklığı, kule yüksekliği ile ayrı rekorlara sahip köprü, Asya ve Avrupa kıtalarını üçüncü kez birleştirdi. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu katıldı.



GÜL VE DAVUTOĞLU

Açılışta ilk olarak sahneye TSK mehteran takımı çıktı. Liderler de tek tek sahneye çıkarak vatandaşları selamladı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından, köprünün yapım aşamalarının anlatıldığı kısa bir sinevizyon gösterimi yapıldı ve protokol konuşmalarına geçildi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kısa birer konuşma yaptı. Davutoğlu, "Allah, Asya ile Avrupa'yı, insanlığı birbirine bağlayan bu köprüyü hep güzellikleri bağlayan bir köprü kılsın" temennisinde bulunurken Gül de, "3 sene içinde bu büyük mühendislik harikasının açılışını gerçekleştiriyoruz. İstanbul'da hayat artık çok daha kolaylaşacak" dedi.



BAKAN AHMET ARSLAN

İlk olarak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan kürsüye geldi. "15 Temmuz'daki hainlik omuzlarımıza yeni bir yük yükledi. Daha çok çalışacağız, dünden daha çok bu milletin hizmetinde olacağız" diyen Arslan, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü üzerindeki demiryolu ile birlikte yaparken amacımız Avrupa'yı Asya'ya bağlamak ve Bakü-Tiflis- Kars ile birlikte bu köprünün üzerinden trenleri Avrupa'ya götürmekti" dedi. Arslan, şöyle devam etti: "Türkiye geçmişten beri bu coğrafyada projeler yapıyor. Ancak bunları hayata geçirmek için bir lider lazımdı. Rabbime şükrediyoruz ki 14 yıldır sizin liderliğinizde, Başbakanımızla, çalışma ekiplerimizle birlikte bu projelerde yol alacağız. Bundan sonra da yine dünyada gıpta ile izlenecek, 'Recep Tayyip Erdoğan'ın projesi' denilecek, 'Türkiye Cumhuriyeti projesi' denilecek nice projeleri hizmete sokacağız."



TBMM BAŞKANI KAHRAMAN

TBMM Başkanı İsmail Kahraman da köprülerin tarihi taşıdığını belirterek, "Eğer biz tarihe saygılı olmazsak, köksüz olursak, köksüz ağaç gibi kururuz. İnşallah bu eserlere daha nicelerini katacağız" dedi. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde temeli atılan köprünün, ecdadın Anadolu'yu fethinin yıldönümüne denk gelen 26 Ağustos günü açıldığını anlatan Kahraman, "Çok yakın bir zamanda kara bir gün yaşadık ve 20 saat gibi kısa bir zamanda o kara gün atlatıldı, inşallah bir daha öyle kara günler olmayacak" dedi. Köprünün isminden bahseden TBMM Başkanı Kahraman, şöyle konuştu: "Muhteşem bir padişahımızdır Yavuz Sultan Selim. Mısır'a gitti, hilafeti aldı, mukaddes emanetlerle döndü. Üç yıllık bir yolculuk sonrası geldiğinde, gündüzleyin Üsküdar'da bekledi, şehre girmedi. Millet nümayiş yapmasın diye gece yarısı sessizce Topkapı'ya girdi. Çok mütevazi bir insandı. Önüne dünya haritasını koyduklarında, 'Bütün dünya bu kadar mı?' dedi. 'Bir kişiye belki çok ama iki kişiye yetmez' dedi."



10 ÜLKEDEN TEMSİLCİ...

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışına, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic ve Gürcistan Başbakan Birinci Yardımcısı Dimitri Kumsisihvili, Lübnan Eski Başbakanı Saad Hariri ve Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Esedov da katıldı.



UÇAKSAVAR VE ATLI BİRLİKLERLE GÜVENLİK

Tören alanında ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Uçaksavar ve ağır makineli silahların bulunduğu ağır silahlarla donatılmış zırhlı askeri araçlar, hâkim noktaya konuşlandırıldı. Jandarma atlı birlikleri devriye görevi yaptı.

Sahil Güvenlik ile donanmaya bağlı gemiler devriye görevi yaptı. Boğaz'dan gemi geçiş trafiği de tören nedeniyle durduruldu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılış törenine kısa bir süre kala sağanak yağmur vatandaşlara ve gazetecilere zor anlar yaşattı. Vatandaşlara tören alanına girişinde yağmurluk dağıtıldı.

Bursalı Hasan ve Yavuz Acar kardeşler, vatandaşlara dağıtmak üzere Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün börekten maketini yaptı. Köprü böreğinin dışında, gelenlere 2 bin dilim de börek dağıtıldı.



Engelleyemediler

Temeli 2013'te atılan köprü projesini duyan Mimarlar Odası, FETÖ medyası, Geziciler ve PKK sempatizanları, dört bir koldan hükümete saldırmıştı. "Kuzey Ormanları Savunması" adı altında toplanarak saldırıya geçen zihniyet, "3. Köprü artık iki beton direkten ibarettir" manşetleri bile atmıştı. Dünyanın pekçok ülkesinden tam not alan bu dev proje dün büyük bir törenle milletin hizmetine açıldı. Aynı zihniyetin engellemek için yarıştığı bir başka proje olan 3. havalimanı da yoluna emin adımlarla ilerliyor.



İLKLERİN KÖPRÜSÜ

Toplam uzunluğu 2 bin 164, genişliği 59, kule yüksekliği 322 metre olan köprü, Türkiye ve dünya mühendislik tarihi için büyük bir kilometre taşı olma niteliğinde.

'Dünyanın en geniş asma köprüsü' unvanını alan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün gidiş ve geliş istikametlerinde 4'er kara yolu şeridi ile ortada 2 demir yolu şeridi olmak üzere toplam 10 ulaşım şeridi bulunuyor. Köprü, raylı geçiş sisteminin aynı tabliyede olması özelliği ile de dünyada ilk...

Bin 408 metre açıklığa sahip ve toplam uzunluğu 2 bin 164 metre olan köprü, bu özelliğiyle de 'üzerinde raylı sistem bulunan dünyanın en uzun asma köprüsü' oldu.

Yatırım maliyeti 3 milyar dolar olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü özel sektör işletecek. Köprüde, günlük 135 bin "otomobil eşdeğer" trafik geçişi için idare garantisi de bulunuyor.

Yeni köprü ile yılda yaklaşık 1 milyar 450 milyon doları enerji, 335 milyon doları iş gücü kaybı olmak üzere toplam 1 milyar 785 milyon dolarlık tasarruf hedefleniyor.



'O başlıkları atanlar şimdi gelip görsün'

Başbakan Binali Yıldırım, açılış törenindeki konuşmasına, Arif Nihat Asya'nın "Ey ayyıldızlı bayrak / Dalgalandığın yerde ne korku ve ne keder / Gölgende bana da bir yer ver / Sabah olmasın, gün doğmasın ne çıkar / Türkiye ayyıldızı düşün yeter" dizelerini okuyarak başladı. Köprünün iki kıtayı birbirine bağladığını belirten Yıldırım, "Bugün 26 Ağustos... Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Taarruzu başlattığı günün yıl dönümü. Büyük taarruzla bütün dünyaya Türk'ün asla ve asla esareti kabul etmeyeceğini gösteren gün" dedi. Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:



GELSİNLER DE GÖRSÜNLER

"Böylece İstanbul'un trafiği de biraz daha rahatlayacak. Bu köprü, Uzakdoğu'dan, Çin'den yola çıkıp Londra'ya kadar giden tarihi İpek Yolu'ndaki bütün yolculuklara hizmet ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen bütün kamyonlar, otobüsler, TIR'lar artık şehir içine giremeyecek. Hepsi Yavuz Selim Köprüsü'nden geçecek. Kıskanıyorlar, varsın kıskansınlar. O büyük günde dedik ki 'Bu köprü 3 yılda bitecek.' 2 yıl sonra gazetenin birinde, 'Köprüden geriye 2 tane kule kaldı' dediler. Bugün o başlıkları atanlar, gelsinler İstanbul'un köprüsünü görsünler. Biz vatandaşlarımızın geleceği için canımızla, kanımızla mücadelemize devam edeceğiz. Bu ülkeyi ne bölücülere ne darbecilere asla teslim etmeyeceğiz. Emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz."





Mesut ALTUN-Zeynel YAMAN-Recai KÖMÜR