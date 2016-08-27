Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletlerini Kızılay'a verdi

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık: - "Kendisi kurbanların özellikle Cerablus'ta Halep'te, Türkmen Dağları'nda, yine Suriye'de sel felaketi nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Makedonya Üsküp'te, Somali'de, Filistin ve Gazze'de, yurt dışında olmak üzere kesilmesini arzu etti ve vekaletini verdi. Yurt içinde de Emine Hanımın memleketi olan Siirt'te, bir de şehidimiz Ömer Halisdemir'in memleketi olan Niğde'de yurt içi kurbanlarının vekaletlerini Kızılay'a verdi"

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık başkanlığındaki heyeti kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurban vekaletlerini Kızılay'a verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerem Kınık ile Kızılay'ın yönetim ve denetim kurulu üyelerini Tarabya'daki Huber Köşkü'nde kabul etti.

Kınık, basına kapalı kabulün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Kızılay'ın yardımlarını Cerablus'a götürdüklerini hatırlatarak, Cerablus'taki son durumu ve insani durumu Erdoğan'a aktardıklarını söyledi.

Erdoğan'ın ailesinin kurban vekaletlerini Kızılay'a vermek istediğini belirten Kınık, şöyle devam etti:

"İşte o vekaletleri aldık. Kendisi kurbanların özellikle Cerablus'ta Halep'te, Türkmen Dağları'nda, yine Suriye'de sel felaketi nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Makedonya Üsküp'te, Somali'de, Filistin ve Gazze'de, yurt dışında olmak üzere kesilmesini arzu etti ve vekaletini verdi. Yurt içinde de Emine Hanımın memleketi olan Siirt'te, bir de şehidimiz Ömer Halisdemir'in memleketi olan Niğde'de yurt içi kurbanlarının vekaletlerini Kızılay'a verdi. Kızılayımız da bu vekaletleri yerine getirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak."

Kınık, Erdoğan ile Kurban Bayramı sürecinde Gazze'ye gönderilecek ikinci yardım gemisini de konuştuklarını ifade ederek, birinci yardım gemisinin nasıl dağıtıldığını, Filistinliler nezdinde nasıl algılandığını Erdoğan'a anlattıklarını belirtti.

Kerem Kınık, Kurban Bayramı'nda AFAD ile birlikte Somali ve Etiyopya'ya ikinci bir başka gemiyi de eş zamanlı olarak çıkaracaklarını ilettiklerini bildirdi.

Kızılay'ın 15 Temmuz ve sonrasında konuya ilişkin attığı adımları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz ettiklerini dile getiren Kınık, "Kendileri bizim onursal başkanımızdır. Faaliyetlerimizle alakalı bir takım detaylı bilgiler sordu. Biz de kendilerine bu konularla ilgili detaylı bilgileri arz ettik." dedi.

- "Cerablus'u insani koridor olarak kullanmak için hazırlık yapacağız"

Kerem Kınık, bir soru üzerine, Kızılay'ın kuzey hattında ve özellikle sıkıntılı coğrafyalara yönelik sınır aşan yardımlarının devam ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu konuyla ilgili, Cerablus'un yeni bir insani koridor olmasıyla alakalı kendi talimatlarını da bize beyan etti. Bizler de bu çerçevede özellikle El- Bab ve Halep'e ulaşacak olan bu hattı insani bir koridor olarak kullanmak için hazırlıklarımızı yapacağız. Bu konuyla ilgili talimatları oldu. Suriye'nin içerisindeki özellikle Dareyya bölgesinden Birleşmiş Milletler gözetiminde ve anlaşmayla boşaltılan insanlara yönelik yardımların ulaştırılması ve Halep içerisine Sayın Putin ile yapılan görüşmeler çerçevesinde ön anlaşmasına varılan, Putin'le beraber anlaşılan Halep'in içerisine insani yardım gönderilmesiyle alakalı talimatlarını bize verdi. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı hızlandıracağız. Çok boyutlu olarak gerek, Suriye içerisinde gerek Türkiye içerisindeki Suriyeli mültecilerimize yönelik faaliyetlerimiz Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda devam edecek."

Kınık, şu an Cerablus bölgesinde 20 kişinin çalıştığını, Kızılay'ın mobil mutfağının günlük 5 bin kişiye sabah, öğle ve akşam yemeği sunduğunu kaydederek, 3 gündür gıda yardımlarının Cerablus'ta devam ettiğini, yardımların özellikle Cerablus'a dönen, Cerablus'un eski sakinlerine, oraya yeni ulaşanlara günlük gıda desteklerinin, bayramlık elbiseler, sağlık hizmetleri gibi çok boyutlu yapıldığını anlattı.

Kınık, "Şu an Cerablus'un tüm sakinlerine yetecek acil insani yardımı Kızılay ekiplerimiz içeride sunuyor." dedi.

- "3 kilometrelik yol temizlendi"

Güvenliğe ilişkin bir sıkıntı olup olmadığına dair bir soruya da Kınık, "Özellikle Karkamış sınır kapısından Cerablus'a kadar ulaşan yolumuz 3 kilometrelik yol çok ağır, mayın ve EYP'lerle tuzaklanmıştı. Silahlı Kuvvetlerimizin o bölgede yapmış olduğu çok titiz ve fedakar çalışmayla dün akşam saatlerinde güzergahlardaki mayınlar ve EYP'ler temizlendi. Bazıları 400 kilograma varan ağır tuzaklamalar yapılmıştı. Halen özellikle arazi bölgesindeki mayınlı tuzaklar ve EYP'ler mevcut. Dolayısıyla onların gözetiminde içeriye insani yardım malzemelerimizi sokuyoruz. Güvenlik unsurlarımız o bölgenin temizlenmesi ve güvenli hale getirilmesine çalışıyorlar." cevabını verdi.

Kınık, Gazze'ye gönderilecek ikinci geminin kurban bayramıyla beraber hareket edeceğini ifade ederek, AFAD ile beraber bu çerçevede faaliyetlerinin devam ettiğini, Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) temin edilecek kuru gıdanın ve özellikle AFAD'ın hazırladığı Gazze'deki çocukların okul öncesi ihtiyaçlarını giderecek çantaların gemiye yüklendiğini söyledi.

Kerem Kınık, Konya Mehir Vakfı'nın Gazze'de evlenmek isteyen çiftlere yönelik çeyizlik malzemelerinin de gemide yer alacağını belirtti.

Bir soru üzerine Kınık, 15 Temmuz sonrasında Kızılay'ın içerisinde FETÖ ile ilişkileri tespit edilen 36 şube ve 64 şahısla ilgili işlemlerin yapıldığını ve bu konuyla ilgili yoğun şekilde şubeler ve çalışanlar nezdinde araştırmaların devam ettiğini, güvenlik birimleri tarafından titiz çalışma yapıldığını kaydetti.

Kınık, "Kızılay sivil ve milletin en zor zamanlarında onun dayanıklılığını arttırmak için var olan bir kuruluş. Bu gibi durumlarda onu zaafa uğratacak ve maalesef 15 Temmuz'da bu kalkışmanın ana aktörlerinden olan bu ve benzeri yapılarla alakalı Kızılay'ın içerisinde herhangi bir insan veya grup kalmayana kadar bu çalışma, temizlik devam edecek." diye konuştu.