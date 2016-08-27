Darbeci general Semih Terzi'nin karısı noterden böyle kaçtı

Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir tarafından alnından vurularak öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi, kendisine ait malları kaçırmak isterken noter katibi tarafından tanınınca yakalandı.

Darbeci general Semih Terzi'nin tutuklanan karısı Nazire Terzi'nin hainlerin darbe girişiminden 1 ay sonra Ankara'da bir noterde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde yakalanan Nezire Terzi, mal varlıklarını üçüncü şahıslara aktarmak için Ankara'daki bir noterde vekaletname vermek isterken, noter katibi Kerem Sağlıklı onu tanıdı ve işlemi yapmak istemedi.

NEZİRE TERZİ'Yİ TANIDI BIÇAKLA KOVALADI

Nazire Terzi'yi tanıyan ve bıçakla kovalayan noter katibi Kerem Sağlıklı, Show Haber'e yaptığı açıklamada, "Vekaletname eğer yapılsaydı, intikal edilecekti ve darbeci Semih Terzi'nin tüm malları kaçırabiliyordu. Bu işlemde Ömer Halisdemir gibi bir yiğidin ve 250 tane şehidin hakkı var. Bu hakları yedirtemezdim" dedi.

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