Darbeden cepheye destan yazdılar

15 Temmuz’daki alçak darbe girişimine karşı dimdik ayakta duran Korg. Zekai Aksakallı ve Korg. İsmail Metin Temel Fırat Kalkanı operasyonunun da kahramanı olarak Cerablus’a ziyaretlerde bulundu

Sınır ötesinde kritik görevler yapan bordo berelilerin başındaki isim olan Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Cerablus'un kurtarılmasının ardından hemen sınır ötesine geçerek askerlerle buluşmuştu. ÖSO birlikleriyle fotoğrafları yansıyan Aksakallı, perşembe günü bölgede incelemelerde bulunarak bizzat harekata yön verecek hamleler yaptı. Dün Cerablus'a ikinci bir ziyaret daha gerçekleşti. Bu defa Cerablus'taki Türk askerini ve ÖSO birliklerini ziyaret eden isim 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel oldu. Korgeneral Temel, tıpkı Korgeneral Zekai Aksallı gibi 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde, FETÖ'nün suikast girişiminden kurtulmuştu. Darbe girişiminden önce Van Asayiş Kolordu Komutanlığı gibi kritik bir yerde terörle mücadelenin başındaki isim olan Korgeneral Temel, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin tutuklanması üzerine Malatya'da görevlendirilmişti. 2'nci Ordu Komutanı olarak bütün güney sınırının güvenliğinden sorumlu olan Korgeneral Temel'in büyük risk alarak Cerablus'a giderek harekâtı bizzat yönetmesi kamuoyunun dikkatini çekti.



SINIR ÖTESİNE GEÇTİ

Korg. Temel, harekâtı Malatya'dan yönetmek yerine bizzat sınırdaki Karkamış'a giderek, Özel Kuvvetler Komutanı Korg. Zekai Aksakallı ile birlikte Fırat Kalkanı operasyonunu başlatmıştı. Korg. Temel'in, bölgedeki risk ve fırsatları bizzat sahada izleyerek, bundan sonra icra edilecek yeni harekâtlar hakkında direktiflerini bildirdiği belirtiliyor.



BEYİN TAKIMI BORDO BERELİLER

Fırat Kalkanı operasyonu öncesi 120 bordo bereli Türk askerinin Özgür Suriye Ordusu'ndan (ÖSO) önce Suriye'ye girerek güzergâhı temizlediği, sahadan canlı görüntü ve bilgi aktararak, muhaliflerin sevk ve idaresini gerçekleştirdiği de öğrenildi. TSK'nın en seçkin birliği olarak bilinen bordo bereliler, Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde her türlü arazi şartlarında en zor görevleri yerine getirebilecek şekilde eğitiliyor. Bordo berelilerin yanı sıra 200'den fazla piyade de tanklarla birlikte sınır ötesindeki harekâta destek verdi. ÖSO birliklerinin önünü açan ve DAEŞ'e öldürücü darbeyi vuran bordo berelileri de 15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın işgal edilmesini önleyen Korgeneral Zekai Aksallı yönetiyor. Öte yandan dün Cerablus'a yaklaşan bir YPG'li grup TSK güçleri tarafından top ateşiyle vuruldu.



'TEHDİT KALKANA KADAR OPERASYON DEVAM EDECEK'

Başbakan Binali Yıldırım, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada TSK'nın yürüttüğü operasyonla sınırların başta DAEŞ olmak üzere tüm terör örgütlerinden temizlenmesi amaçlandığını belirterek, "Suriye'nin kuzeyinden, Türkiye'ye yönelik hiçbir tehdidin kalmadığından emin olana kadar bu operasyonlar sürecek. Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde bir oldu bittiye asla izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.



DER SPIEGEL'E TOKAT GİBİ CEVAP

Başbakan Yıldırım, Alman Der Spiegel dergisinin Fırat Kalkanı operasyonunu işgal olarak nitelendiren densiz yorumuna "Bu dergi herhalde bir başka gezegende yaşıyor, dünyadan haberi yok veya haberi var, yalan hem de kuyruklu yalan haberler yapmayı kendine iş edinmiş. Hiçbir şey bilmiyorsa dünyadaki bütün ülkelerin açıklamalarını dinlesin ona göre haber yapsınlar" dedi.



3 İLDE 46 DAEŞ'Çİ GÖZALTINA ALINDI

Konya'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki çok sayıda adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda bazı dokümanlara el konulduğu öğrenildi. Zanlıların emniyet müdürlüğü binasına bombalı eylem yapma hazırlığında olduğu, zaman zaman da Suriye'deki örgüt militianlarına destek için sınırı geçtiği ve terör örgütüne lojistik destek sağladığı öğrenildi. İzmir Kemalpaşa'da 9, Ankara'da 17 kişi DAEŞ'le bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.