Dışişleri: Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmaya devam ettiği saptandı

Dışişleri Bakanlığı, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmaya devam ettiğinin kesin olarak saptandığını duyurdu. Açıklamada, ayrıca bugüne kadar kimyasal silah saldırılarını fütursuzca gerçekleştirmeyi sürdürdüğünü dikkate alarak, rejimin hesap vermesine yönelik adımların atılması çağrısında da bulunuluyor.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımında üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğinin ve kimyasal silah kullanmaya devam ettiğinin kesin olarak saptandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2235 sayılı kararıyla oluşturulan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) - BM ortak soruşturma mekanizmasının, inceledikleri vakaların bir kısmında Suriye rejiminin kesin sorumluluğunu tespit etmiş bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Böylelikle, Suriye rejiminin, 2013 yılında Şam Guta'da Suriye halkına yönelik olarak gerçekleştirdiği sarin gazı saldırısı sonrasındaki süreçte üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmediği ve kimyasal silah kullanmaya devam ettiği kesin olarak saptanmıştır." denilerek, bu durumun, Türkiye'nin uyarılarında haklı çıktığını da açık bir biçimde gösterdiğine dikkat çekildi.

HEM İNSANLIK HEM SAVAŞ SUÇU

Kimyasal silah kullanımının hem insanlığa karşı suç hem de savaş suçu olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak BM'nin ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin uygulanmasını denetlemekle görevli KSYÖ'nün, Suriye rejiminin kimyasal silah programına ilişkin bildirimlerindeki eksiklik ve tutarsızlıkları takip ve raporlamaya devam etmesini, ayrıca bugüne kadar kimyasal silah saldırılarını fütursuzca gerçekleştirmeyi sürdürdüğünü dikkate alarak, sözleşmeye taraf olan rejimin bu suçunun gerektirdiği müeyyidelerle hesap vermesine yönelik adımları atmasını beklemektedir."

Açıklamada ayrıca, vahşi terör eylemlerine kimyasal silah kullanımını eklediği ortak soruşturma mekanizmasının raporuyla tespit edilen DAEŞ'le mücadelenin de aynı kararlılıkla süreceği vurgulandı.

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