Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki havalimanına yapılan 4 adet roketatarlı saldırı sonrasında havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Merkez Bağlar İlçesi'nde bulunan Diyarbakır Havalimanı VİP bölümündeki polis kontrol noktasına PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Atılan 4 roket mermisi, boş araziye düştü. Patlamada, şarapnel parçaları nedeniyle havalimanının bazı camları kırıldı. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Havalimanına giden yolları kesen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Bu arada, havalimanında bulunan yolcular ile personel terminal içine alındı. Geçici olarak havalimanı uçuşlara kapataldı.

PKK'lı teröristler, Diyarbakır Havalimanı'nda polise roketatarlı saldırı düzenledi

Diyarbakır'da havalimanına roketatarlı saldırı