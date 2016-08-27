Erdoğan, Obama ve Putin’le G-20’de buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'cü hainlern darbe girişimi ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyini terörist unsurlardan temizlemek için başlattığı “Fırat Kalkanı”nı, G20 zirvesinde ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya lideri Vladimir Putin’le değerlendirecek. Görüşme, ABD Başkanı'nın programında, “Erdoğan ile özel görüşme” şeklinde yer aldı.

Türkiye, ABD'ye ikinci adam Joe Biden düzeyinde anlattığı darbe girişimi ve "Fırat Kalkanı" operasyonuyla ilgili tezlerini, birinci ağızdan da önümüzdeki hafta iletecek.

ERDOĞAN G-20'DE HEM PUTİN HEM OBAMA İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4-5 Eylül tarihlerinde Çin'in ev sahipliğinde Hangzhou'da gerçekleştirilecek G20 zirvesinde hem Putin, hem de Obama ile görüşecek. G20'nin web sitesinde, "Türkiye Başbakanı'nın katılacağı" öngörülüyordu. Ancak Erdoğan, 8 Ağustos'taki Rusya ziyaretinde Putin'le yaptığı görüşmede G20'ye kendisinin katılacağını, "G20'de görüşeceğiz" cümlesiyle ortaya koymuştu. Cumhurbaşkanı'nın bu ifadesinin ardından, G20 zirvesinin, ABD-Türkiye-Rusya açısından önemli bir zirveye de ev sahipliği yapacağı anlaşıldı.

OBAMA'NIN PROGRAMINDA, "ERDOĞAN İLE ÖZEL GÖRÜŞME" VAR

Obama'nın programında, "Erdoğan ile özel görüşme" yer aldı. Görüşmenin teyidi de Beyaz Saray'dan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ulaştı. Zirvede Obama ve Putin de ayrı bir görüşme gerçekleştirecek. (Star)

İŞTE ADIM ADIM FIRAT KALKANI OPERASYONU!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CERUBLUS OPERASYONU SONRASI İLK KEZ KONUŞTU