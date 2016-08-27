FETÖ'nün "himmet imamı" tutuklandı!

"Himmet imamlarından" olduğu iddia edilen Murat Kılıç'ın aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "himmet imamlarından" olduğu öne sürülen Murat Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Murat Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüpheli Murat Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 6 şüpheliyi adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bıraktı.





TAM 2 MİLYON 600 BİN LİRA İLE YAKALANMIŞLARDI



İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'nün Tekirdağ ve Kırklareli bölgesinin "himmet imamı" olduğu öne sürülen Murat Kılıç ile örgütle bağlantısı bulunan kişilerin yakalanması amacıyla Güngören, Beylikdüzü, Sarıyer ve Kadıköy'de belirlenen bazı adreslere baskın düzenlemişti.

Operasyonda VK, Ö.B, S.E. ve M.Ş. gözaltına alınırken, Kılıç ile bazı şüphelilerin kaçmak istediği bilgisine ulaşılmıştı. Polis ekiplerinin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde durdurduğu bir araç içinde Kılıç ile avukat S.Y, doktor F.B.Ö. ve M.K. N.D, H.D, E.F. yakalandı. Şüphelilerin yanında bulunan 2 milyon 600 bin liraya el konulmuştu.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 900 bin TL, 50 milyon TL'lik çek, senet ve değerli kağıt, "himmet" adı altında para akışını gösteren belgeler, F serisi 1 dolarlık banknotlar, sahte belgeler, 2 av tüfeği, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirilmişti.