Fırat Kalkan operasyonunda 1 şehit, 3 yaralı

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesindeki "Fırat Kalkanı" harekatında, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD üyelerince TSK'ya ait iki tanka roket atıldı - Bir askerin şehit olduğu, üç askerin yaralandığı saldırının ardından terör örgütüne ait hedefler obüs ve top atışlarıyla vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde terör tehditlerine karşı yürütülen "Fırat Kalkanı" harekatında, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD üyelerince TSK'ya ait iki tanka roket atıldı. Bir askerin şehit olduğu, üç askerin yaralandığı saldırının ardından terör örgütüne ait hedefler obüs ve top atışlarıyla vuruldu.

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince başlatılan Fırat Kalkanı harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun, Cerablus bölgesindeki ilerleyişi sürüyor.

Bu arada Cerablus'un 6-7 kilometre güneyinde terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki tanka roketatarla ateş açıldı. Saldırının ardından tanklardan biri yoluna devam ederken, bir asker hafif yaralandı. Bir başka tank ise isabet aldı. Tanktaki bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı.

Saldırının ardından terör örgütüne ait hedefler obüs ve top atışlarıyla vuruldu.