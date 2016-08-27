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’de lojmanı yakınlarında !

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 27.8.2016 22:49 Güncelleme Tarihi: 27.8.2016 22:58

’de lojmanlarının arkasındaki boş araziye yerleştirilen bomba düzeneği büyük bir gürültü ile patladı. Büyük paniğe yol açan da ölen ya da yaralanan olmazken, polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

'nin Gazi Mahallesi'ndeki Valilik Parkı girişinde yer alan lojmanlarının arka tarafındaki ağaçlık alanda akşam saatlerinde şiddetli bir meydana geldi.

Olay yerine ambulanslar ile itfaiye ekipleri ve çok sayıda zırhı araç sevk edildi. Polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamanın önceden yerleştirilen bir bomba düzeneğinden kaynaklandığı belirtilirken, patlama nedeniyle polis lojmanları küçük çapta hasar gördü.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri lojmanın ikinci katındaki balkonda çıkan yangına müdahale etti. Şiddetli patlamaya neden olan cisim ise araştırılıyor. Can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Hakkari'de polis lojmanında patlama